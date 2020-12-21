Renan Mota fala sobre passagem no Kyoto e evolução no futebol japonês

Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga

No futebol japonês vestindo a camisa do Kyoto desde 2019, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, destacou o crescimento que teve dentro de campo desde a sua chegada ao clube. Segundo o jogador, com passagem pelo Oeste, estar no Japão o fez evoluir muito taticamente.

- O futebol japonês é muito disciplinado e isso ajuda o atleta a entender mais a parte tática. Comigo não foi diferente. Foram duas temporadas muito intensas. Cresci muito dentro de campo neste período e estou muito feliz com isso”, disse. Ainda de acordo com Renan, agenciado por Paulo Affonso e pela GR Sport, sua meta é definir o futuro para 2021.