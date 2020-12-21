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futebol

Renan Mota fala sobre passagem no Kyoto e evolução no futebol japonês

Com passagem pelo Oeste, meio-campista admite que experiência no Japão o fez evoluir...

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 12:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 dez 2020 às 12:48
Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga
No futebol japonês vestindo a camisa do Kyoto desde 2019, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, destacou o crescimento que teve dentro de campo desde a sua chegada ao clube. Segundo o jogador, com passagem pelo Oeste, estar no Japão o fez evoluir muito taticamente.
- O futebol japonês é muito disciplinado e isso ajuda o atleta a entender mais a parte tática. Comigo não foi diferente. Foram duas temporadas muito intensas. Cresci muito dentro de campo neste período e estou muito feliz com isso”, disse. Ainda de acordo com Renan, agenciado por Paulo Affonso e pela GR Sport, sua meta é definir o futuro para 2021.
- Estamos conversando para definir a temporada 2021. Minha meta é permanecer no futebol japonês, mas, claro, se tiver a oportunidade de voltar para um clube grande no Brasil, sem dúvida, seria muito bom.

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