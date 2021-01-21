Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renan Mota fala sobre passagem no Japão, e quer definir futuro em breve

Meia-atacante brasileiro tem passagens por Santos, Figueirense e Oeste
...

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 15:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jan 2021 às 15:55
Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga
Um dos destaques do Kyoto Sanga nas últimas duas temporadas, o meia Renan Mota falou sobre o crescimento que teve desde que chegou ao Japão, há dois anos. Para o atleta, foi importante ter atuado na Terra do Sol Nascente neste período.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Procurei trabalhar ao máximo e com muita intensidade para ter um bom desempenho no futebol japonês neste período. Me dediquei ao máximo durante o tempo que estive lá e evoluí dentro de campo. O Japão exige muito disso - disse.
+ Cristiano Ronaldo 760 gols: veja o Top 20 dos maiores artilheiros da história em jogos oficiais
Ainda de acordo com Renan, que foi revelado nas categorias de base do Santos, algumas situações podem ser concretizadas nos próximos dias.
- Estamos conversando com alguns clubes e existem algumas possibilidades concretas. Estamos estudando a melhor opção neste momento. Há a possibilidade de continuar no Japão ou até mesmo retornar ao Brasil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gabriela Sartório morreu após ser atropelada enquanto pedalava
Morre ciclista atropelada por motorista que confessou ter bebido em Vitória
Aplicativos sugerem investimentos, mas decisões podem ser influenciadas por taxas, comissões e algoritmos
O mercado não é seu amigo: quem ganha antes de você com seus investimentos
A WN7 é o primeiro modelo elétrico de grande porte da Honda.
Moto elétrica da Honda é premiada como melhor design de produto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados