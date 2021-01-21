Renan Mota fala sobre passagem no Japão, e quer definir futuro em breve

Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga

Um dos destaques do Kyoto Sanga nas últimas duas temporadas, o meia Renan Mota falou sobre o crescimento que teve desde que chegou ao Japão, há dois anos. Para o atleta, foi importante ter atuado na Terra do Sol Nascente neste período.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020- Procurei trabalhar ao máximo e com muita intensidade para ter um bom desempenho no futebol japonês neste período. Me dediquei ao máximo durante o tempo que estive lá e evoluí dentro de campo. O Japão exige muito disso - disse.

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Ainda de acordo com Renan, que foi revelado nas categorias de base do Santos, algumas situações podem ser concretizadas nos próximos dias.