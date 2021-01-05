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futebol

Renan Mota fala sobre evolução, e quer definir futuro rapidamente

Meia brasileiro tem passagens por Santos, Figueirense e Oeste
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LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 17:10

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 17:10

Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga
Um dos destaques do Kyoto Sanga nas últimas duas temporadas, o meia Renan Mota falou sobre a passagem que teve no futebol japonês. Feliz com a evolução que teve com a camisa do clube, o jogador falou sobre este importante crescimento.
+ Veja a tabela da Champions League
- Tive uma evolução grande desde que cheguei ao Japão. O futebol japonês é muito organizado. Eles prezam muito pela intensidade e disciplina tática. A gente tem que se adaptar rápido para crescer atuando no país. E foi o que aconteceu comigo - disse.
+ Thiago Silva, David Luiz e mais: veja brasileiros que atuam na Europa que podem assinar pré-contrato em 2021
Ainda de acordo com Renan, que foi revelado nas categorias de base do Santos, sua meta é definir sua vida para 2021.
- Tem uma possibilidade grande de continuar no futebol asiático, o que seria muito bom, já que estou adaptado, mas não descarto, também, um retorno ao Brasil. Vamos conversar para saber a melhor decisão agora.

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