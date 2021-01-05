Renan Mota fala sobre evolução, e quer definir futuro rapidamente

Crédito: Divulgação / Kyoto Sanga

Um dos destaques do Kyoto Sanga nas últimas duas temporadas, o meia Renan Mota falou sobre a passagem que teve no futebol japonês. Feliz com a evolução que teve com a camisa do clube, o jogador falou sobre este importante crescimento.

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- Tive uma evolução grande desde que cheguei ao Japão. O futebol japonês é muito organizado. Eles prezam muito pela intensidade e disciplina tática. A gente tem que se adaptar rápido para crescer atuando no país. E foi o que aconteceu comigo - disse.

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Ainda de acordo com Renan, que foi revelado nas categorias de base do Santos, sua meta é definir sua vida para 2021.