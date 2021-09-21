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futebol

Renan Mota espera reação do Vila Nova para que clube se livre do rebaixamento para a Série C

Clube goiano é o primeiro time fora do Z-4 e o meio campista acredita em reação do time...

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 15:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 15:52
Crédito: Divulgação / Vila Nova
Em alta vestindo a camisa do Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, espera uma boa sequência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção em 2021 para se afastar de vez do Z-4 e respirar na segunda divisão.- A equipe tem se dedicado ao máximo para evoluir e para crescer na tabela de classificação da disputa. Queremos nos afastar do Z4 o mais rápido possível para que possamos ter tranquilidade nos próximos jogos - disse o atleta.
Renan ainda falou sobre o bom momento no alvirrubro e que vai seguir buscando melhorar dentro de campo par ajudar o time na competição.- Vou continuar trabalhando muito para evoluir e melhorar o desempenho em campo nas próximas rodadas da competição. Tenho me dedicado muito para terminar bem a temporada.

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