Renan Mota espera reação do Vila Nova para que clube se livre do rebaixamento para a Série C

Em alta vestindo a camisa do Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, espera uma boa sequência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, a meta é crescer de produção em 2021 para se afastar de vez do Z-4 e respirar na segunda divisão.- A equipe tem se dedicado ao máximo para evoluir e para crescer na tabela de classificação da disputa. Queremos nos afastar do Z4 o mais rápido possível para que possamos ter tranquilidade nos próximos jogos - disse o atleta.