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Renan Mota destaca evolução no Kyoto Sanga e no futebol japonês

Desde 2019 no clube, meio-campista brasileiro é um dos principais jogadores do clube...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 11:19

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 11:19

Crédito: Divulgação
Um dos principais destaques do Kyoto Sanga desde 2019, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, falou sobre a evolução que teve desde a sua chegada ao futebol japonês. Segundo o atleta, seu desejo é continuar melhorando seu rendimento em campo com a camisa do clube nestes próximos meses.
- O futebol japonês é muito dinâmico e isso é importante. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com a evolução que tive desde que cheguei aqui. Vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube nestes próximos meses. Essa é a meta agora.Ainda de acordo com Renan, o Kyoto trabalhará para fazer uma grande reta final de Liga J2.
- Estamos trabalhando para que a equipe possa melhorar seu rendimento e conquiste grandes resultados nos próximos meses. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível.

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