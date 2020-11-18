Renan Mota destaca evolução no Kyoto Sanga e no futebol japonês

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Um dos principais destaques do Kyoto Sanga desde 2019, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, falou sobre a evolução que teve desde a sua chegada ao futebol japonês. Segundo o atleta, seu desejo é continuar melhorando seu rendimento em campo com a camisa do clube nestes próximos meses.

- O futebol japonês é muito dinâmico e isso é importante. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo e com a evolução que tive desde que cheguei aqui. Vou continuar trabalhando para melhorar ainda mais meu rendimento em campo com a camisa do clube nestes próximos meses. Essa é a meta agora.Ainda de acordo com Renan, o Kyoto trabalhará para fazer uma grande reta final de Liga J2.