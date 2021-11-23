Renan Mota deseja terminar temporada em alta com o Vila Nova

Destaque no Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, quer vitórias nos dois jogos que restam na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, a meta é terminar bem a competição.- Nossa ideia é terminar a competição vencendo. O grupo está muito focado nisso. Vamos nos dedicar ao máximo para encerrarmos o ano em alta. Isso vai ser muito importante para todos aqui - disse.