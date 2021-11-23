Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Renan Mota deseja terminar temporada em alta com o Vila Nova

Meia quer encerrar a Série B com vitórias pela equipe goiana...

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 19:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2021 às 19:12
Destaque no Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, quer vitórias nos dois jogos que restam na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o atleta, a meta é terminar bem a competição.- Nossa ideia é terminar a competição vencendo. O grupo está muito focado nisso. Vamos nos dedicar ao máximo para encerrarmos o ano em alta. Isso vai ser muito importante para todos aqui - disse.
Renan ainda falou sobre seu crescimento no Tigrão.- Tive um ano positivo no clube. Procurei dar meu máximo para ajudar dentro e fora de campo. Estou feliz com isso - afirmou o meio-campista do Vila.
Crédito: Foto:Divulgação/VilaNova

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vila nova
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados