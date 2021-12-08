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futebol

Renan Mota avalia temporada em alta no Vila Nova e espera definir futuro em breve

Meio-campista afirmou que trabalhou para fazer um grande 2021 com o clube...
LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2021 às 18:56

Publicado em 08 de Dezembro de 2021 às 18:56

Destaque no Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense falou sobre o ano intenso que teve no clube goiano em 2021. Segundo o jogador, sua temporada com a camisa do Tigrão foi boa.
- Tive um bom ano no Vila e só tenho a agradecer a todos por isso. Trabalhei muito para ajudar e dei o meu melhor sempre nos treinos e jogos. Foi uma temporada importante para o clube, que conquistou a permanência na Série B.
Renan, agenciado pela GR Martinez e Paulo Affonso, ainda revelou que pretende definir o futuro nas próximas semanas.- Vou sentar com meus empresários para definir. Estou muito motivado para a próxima temporada e espero que ela seja especial dentro e fora de campo.
Crédito: Foto:Divulgação/VilaNova

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