Renan Mota avalia temporada em alta no Vila Nova e espera definir futuro em breve

Destaque no Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense falou sobre o ano intenso que teve no clube goiano em 2021. Segundo o jogador, sua temporada com a camisa do Tigrão foi boa.

- Tive um bom ano no Vila e só tenho a agradecer a todos por isso. Trabalhei muito para ajudar e dei o meu melhor sempre nos treinos e jogos. Foi uma temporada importante para o clube, que conquistou a permanência na Série B.

Renan, agenciado pela GR Martinez e Paulo Affonso, ainda revelou que pretende definir o futuro nas próximas semanas.- Vou sentar com meus empresários para definir. Estou muito motivado para a próxima temporada e espero que ela seja especial dentro e fora de campo.