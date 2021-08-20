Renan Mota avalia duelo contra Botafogo e elogia empenho do Vila Nova na Série B

Titular do Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, espera uma ótima sequência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o objetivo é crescer de produção em 2021.O grupo tem se dedicado muito para evoluir e melhorar seu desempenho em campo na temporada. Vamos continuar trabalhando muito para crescermos e para subirmos na tabela de classificação da Série B - disse o atleta do Vila.