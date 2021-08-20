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futebol

Renan Mota avalia duelo contra Botafogo e elogia empenho do Vila Nova na Série B

Meio campista falou sobre a dificuldade de enfrentar os cariocas na segunda divisão...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 16:20

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 16:20
Crédito: Divulgação / Vila Nova
Titular do Vila Nova-GO, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, espera uma ótima sequência do clube na Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o objetivo é crescer de produção em 2021.O grupo tem se dedicado muito para evoluir e melhorar seu desempenho em campo na temporada. Vamos continuar trabalhando muito para crescermos e para subirmos na tabela de classificação da Série B - disse o atleta do Vila.
Renan ainda falou sobre o duelo desta terça-feira com o Botafogo fora de casa.Vamos enfrentar uma equipe forte, que é uma das candidatas ao acesso. Temos que ter intensidade para sairmos com um grande resultado.

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