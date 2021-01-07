Renan Luís pede vitória em cima do CSA para continuar fora do Z4

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense

A sexta-feira é decisiva para o Figueirense. Com 35 pontos, o Figueirense está na 16ª colocação e precisa somar pontos diante do CSA para evitar um retorno a temida zona de rebaixamento.

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Dentro do elenco, a ordem é não dar bobeira dentro do Orlando Scarpelli e manter o momento de reação na hora decisiva da Série B.

‘Estamos numa crescente, saímos da zona de rebaixamento, mas temos que seguir vencendo os jogos para conseguir escapar de vez do risco de queda. É uma competição muito difícil e está tudo embolado na parte de baixo. Se vencer, a gente abre boa vantagem. Temos que voltar a vencer para nos livrarmos o mais rápido possível’, afirmou.

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