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futebol

Renan Luís pede vitória em cima do CSA para continuar fora do Z4

Figueira está uma posição acima da zona de rebaixamento e recebe o Azulão no Scarpelli...

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 18:36

LanceNet

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Publicado em 

07 jan 2021 às 18:36
Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
A sexta-feira é decisiva para o Figueirense. Com 35 pontos, o Figueirense está na 16ª colocação e precisa somar pontos diante do CSA para evitar um retorno a temida zona de rebaixamento.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Dentro do elenco, a ordem é não dar bobeira dentro do Orlando Scarpelli e manter o momento de reação na hora decisiva da Série B.
‘Estamos numa crescente, saímos da zona de rebaixamento, mas temos que seguir vencendo os jogos para conseguir escapar de vez do risco de queda. É uma competição muito difícil e está tudo embolado na parte de baixo. Se vencer, a gente abre boa vantagem. Temos que voltar a vencer para nos livrarmos o mais rápido possível’, afirmou.
+ R10 no Flamengo, Imperador no Corinthians… Veja reforços que chegaram há uma década no futebol brasileiro
Se vencer o time alagoano, o Figueira chega aos 38 pontos e abre uma pequena vantagem da zona de rebaixamento.

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