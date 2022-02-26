Renan Lodi marca duas vezes e Atlético de Madrid vence Celta de Vigo pela La Liga

O Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 0 pela 26ª rodada da La Liga. A vitória saiu dos pés de Renan Lodi, que marcou os dois gols da partida. Os Colchoneros seguem na 4ª colocação do campeonato.ATLÉTICO DE MADRID NA FRENTE!A equipe comandada por Diego Simeone não dominava a posse de bola, mas conseguiu abrir o placar em casa. Aos 36 minutos da primeira etapa, Kondogbia acertou um belo lançamento para Renan Lodi, que dominou, driblou e bateu no canto do gol.
KONDOGBIA E RENAN LODI DE NOVO!O Atlético de Madrid conseguiu ampliar a vantagem no placar em uma jogada parecida com a do primeiro gol. Aos 15 minutos do segundo tempo, Kondogbia lançou para Renan Lodi na esquerda, que pegou de primeira e marcou mais uma vez.
SEQUÊNCIAAmbas as equipes voltam a campo no próximo domingo pela La Liga. O Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis, enquanto o Celta de Vigo encara o Mallorca.