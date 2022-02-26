Renan Lodi marca duas vezes e Atlético de Madrid vence Celta de Vigo pela La Liga

O Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo por 2 a 0 pela 26ª rodada da La Liga. A vitória saiu dos pés de Renan Lodi, que marcou os dois gols da partida. Os Colchoneros seguem na 4ª colocação do campeonato.ATLÉTICO DE MADRID NA FRENTE!A equipe comandada por Diego Simeone não dominava a posse de bola, mas conseguiu abrir o placar em casa. Aos 36 minutos da primeira etapa, Kondogbia acertou um belo lançamento para Renan Lodi, que dominou, driblou e bateu no canto do gol.