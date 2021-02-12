Renan Lodi deve perder vaga no Atlético com retorno de Hermoso

Mario Hermoso, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, testou negativo para a Covid-19 e está disponível para ser integrado ao elenco do técnico Simeone para a partida contra o Granada. A expectativa é de que o espanhol comece o duelo deste sábado no banco de reservas, enquanto Renan Lodi deve seguir no time titular.Apesar do retorno, o atleta não treinou com os companheiros nas duas últimas semanas e está sem ritmo de jogo. No entanto, a notícia é positiva, pois o argentino também já conta com Carrasco desde a partida contra o Celta, na última segunda-feira. Ainda assim, o elenco segue desfalcado, pois Dembélé e João Félix seguem em quarentena.