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Renan Lodi deve perder vaga no Atlético com retorno de Hermoso

Lateral espanhol esteve ausente dos dois últimos jogos por conta da Covid-19, mas volta a ser relacionado para o duelo contra o Granada neste sábado...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 10:17

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 10:17

Crédito: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
Mario Hermoso, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, testou negativo para a Covid-19 e está disponível para ser integrado ao elenco do técnico Simeone para a partida contra o Granada. A expectativa é de que o espanhol comece o duelo deste sábado no banco de reservas, enquanto Renan Lodi deve seguir no time titular.Apesar do retorno, o atleta não treinou com os companheiros nas duas últimas semanas e está sem ritmo de jogo. No entanto, a notícia é positiva, pois o argentino também já conta com Carrasco desde a partida contra o Celta, na última segunda-feira. Ainda assim, o elenco segue desfalcado, pois Dembélé e João Félix seguem em quarentena.
> Veja a tabela da La Liga
Renan Lodi deve perder a vaga no time titular para Hermoso diante do Levante, na próxima quarta-feira. A última partida do espanhol foi no dia 24 de janeiro, enquanto o brasileiro entrou nos duelos contra Cádiz e Celta de Vigo em que a equipe da capital sofreu quatro gols, dois em cada duelo.

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