Renan leva a melhor sobre artilheiro da liga e Renofa vence no Japão

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O Renofa Yamaguchi levou a melhor sobre o Kyoto na J-League 2, com vitória por 1 a 0, na rodada do fim de semana. E o zagueiro brasileiro Renan comemorou o triunfo, especialmente por ter parado o nigeriano Utaka, artilheiro da competição, que joga no time adversário.

- Para um defensor é sempre importante "parar" um atacante que vem se destacando. Sabíamos que não seria uma tarefa fácil, pois ele está de fato numa fase especial, mas conseguimos de forma inteligente neutralizar todo o ataque do Kyoto - declarou.

O time de Renan terá mais um duro obstáculo nesta quarta-feira. O Renofa receberá o Tokushima, vice-líder do campeonato, em Yamaguchi. Mesmo vindo de uma derrota em casa, o rival oferecerá muita resistência, segundo o atleta.