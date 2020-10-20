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futebol

Renan leva a melhor sobre artilheiro da liga e Renofa vence no Japão

Zagueiro de 23 anos, que tem passagem pela base do Palmeiras, está no Japão desde 2018
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Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 18:58

LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 18:58
Crédito: Divulgação
O Renofa Yamaguchi levou a melhor sobre o Kyoto na J-League 2, com vitória por 1 a 0, na rodada do fim de semana. E o zagueiro brasileiro Renan comemorou o triunfo, especialmente por ter parado o nigeriano Utaka, artilheiro da competição, que joga no time adversário.
- Para um defensor é sempre importante "parar" um atacante que vem se destacando. Sabíamos que não seria uma tarefa fácil, pois ele está de fato numa fase especial, mas conseguimos de forma inteligente neutralizar todo o ataque do Kyoto - declarou.
O time de Renan terá mais um duro obstáculo nesta quarta-feira. O Renofa receberá o Tokushima, vice-líder do campeonato, em Yamaguchi. Mesmo vindo de uma derrota em casa, o rival oferecerá muita resistência, segundo o atleta.
- O Tokushima é a equipe que menos foi derrotada na J-League 2. Além disso, possui o segundo ataque mais positivo. Será certamente um confronto difícil, mas em contrapartida se vencermos, nossa autoconfiança aumentará bastante - concluiu.

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