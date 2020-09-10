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futebol

Renan celebra gols e confia na reação do Renofa Yamaguchi na J-League 2

Zagueiro brasileiro diz que sua equipe vem jogando bem e isso dá esperanças...

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 set 2020 às 17:22
Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
Num jogo emocionante - com direito a dois gols nos acréscimos e uma virada - o Renofa Yamaguchi empatou com o Yamaga por 2 a 2 nesta quarta-feira pela J-League 2, segunda divisão do Japão. O grande destaque da partida foi o zagueiro brasileiro Renan, que marcou duas vezes para o Renofa. Em terceiro lugar na artilharia de sua equipe na liga, o jogador falou sobre o confronto e o seu desempenho.
- Estivemos muito próximos de conquistar a vitória, mas após o meu segundo gol aos 93 minutos levamos o empate. Seriam mais dois pontos essenciais, porém devemos valorizar o que conseguimos. Fiquei bastante feliz com os gols que marquei, pois venho me esforçando cada vez mais para ajudar o time também ofensivamente - disse.
Com o ponto somado, o clube de Yamaguchi subiu uma posição na classificação e está agora em 21º lugar na J2. No próximo domingo a equipe de Renan visitará o Mito, que ocupa atualmente a 15ª colocação. Para o ex-zagueiro do Red Bull, o Renofa Yamaguchi tem se apresentado bem.
- Jogamos tão bem ou até melhor que o adversário em várias partidas em que saímos derrotados. O que importa de fato é o resultado final, mas ter um bom rendimento mantém as nossas esperanças de reação. Se vencermos dois, três jogos consecutivos, vamos engrenar. É disso que necessitamos - finalizou.

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