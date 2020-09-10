Renan celebra gols e confia na reação do Renofa Yamaguchi na J-League 2

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador

Num jogo emocionante - com direito a dois gols nos acréscimos e uma virada - o Renofa Yamaguchi empatou com o Yamaga por 2 a 2 nesta quarta-feira pela J-League 2, segunda divisão do Japão. O grande destaque da partida foi o zagueiro brasileiro Renan, que marcou duas vezes para o Renofa. Em terceiro lugar na artilharia de sua equipe na liga, o jogador falou sobre o confronto e o seu desempenho.

- Estivemos muito próximos de conquistar a vitória, mas após o meu segundo gol aos 93 minutos levamos o empate. Seriam mais dois pontos essenciais, porém devemos valorizar o que conseguimos. Fiquei bastante feliz com os gols que marquei, pois venho me esforçando cada vez mais para ajudar o time também ofensivamente - disse.

Com o ponto somado, o clube de Yamaguchi subiu uma posição na classificação e está agora em 21º lugar na J2. No próximo domingo a equipe de Renan visitará o Mito, que ocupa atualmente a 15ª colocação. Para o ex-zagueiro do Red Bull, o Renofa Yamaguchi tem se apresentado bem.