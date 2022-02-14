Renan Alves volta a marcar e mira afastar o Barito Putera da zona de rebaixamento da Liga da Indonésia

O zagueiro Renan Alves marcou pelo segundo jogo seguido com a camisa do Barito Putera. Nesta segunda-feira, o brasileiro voltou a balançar a rede na vitória em casa contra o Persipura, pela 25ª rodada, na Liga Indonésia.Antes, o primeiro gol de Renan Alves, que se recuperou da Covid-19 e voltou a ficar à disposição na penúltima rodada da competição, saiu diante do Semarang e o Barito Putera venceu por 2 a 1. O zagueiro, que nasceu em Magé, na Baixada Fluminense, chegou ao time em janeiro e até aqui tem cinco partidas pelo clube.

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- O mais importante, além dos gols, foram as vitórias. Me recuperei da Covid-19 e consegui colaborar com essas vitórias para dar confiança e trabalhar de olho nos confrontos diretos. Só depende da gente. No antepenúltimo jogo perdemos de 1 a 0, mas tivemos muitas chances claras de gol com bola na trave e tirando em cima da linha. A gente sabia que uma hora a bola ia entrar. Essas vitórias vão nos dar força para sair de vez da zona de rebaixamento - avaliou Renan Alves.

O Barito Putera saiu provisoriamente da zona de rebaixamento e está na 15ª colocação com 22 pontos. Os três últimos caem de divisão. Agora, Renan só mira ver a equipe se afastar de vez desta situação.

O próximo compromisso do Barito Putera na Liga Indonésia será um confronto direto na briga contra o rebaixamento. A equipe enfrenta o Persela, que também está na parte debaixo da tabela, na próxima sexta-feira.

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- Trabalhar duro e trabalhar firme. Engatar uma sequência boa de vitórias vai ser fundamental para permanecer na elite do futebol da Indonésia - finalizou o zagueiro.