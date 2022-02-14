Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Renan Alves volta a marcar e mira afastar o Barito Putera da zona de rebaixamento da Liga da Indonésia
futebol

Renan Alves volta a marcar e mira afastar o Barito Putera da zona de rebaixamento da Liga da Indonésia

Recuperado da Covid-19, o brasileiro voltou a balançar a rede na vitória em casa contra o Persipura, pela 25ª rodada, na Liga Indonésia. A equipe volta a campo na próxima sexta...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 15:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 15:42
O zagueiro Renan Alves marcou pelo segundo jogo seguido com a camisa do Barito Putera. Nesta segunda-feira, o brasileiro voltou a balançar a rede na vitória em casa contra o Persipura, pela 25ª rodada, na Liga Indonésia.Antes, o primeiro gol de Renan Alves, que se recuperou da Covid-19 e voltou a ficar à disposição na penúltima rodada da competição, saiu diante do Semarang e o Barito Putera venceu por 2 a 1. O zagueiro, que nasceu em Magé, na Baixada Fluminense, chegou ao time em janeiro e até aqui tem cinco partidas pelo clube.
+ Confira e simule a tabela das Eliminatórias da Ásia
- O mais importante, além dos gols, foram as vitórias. Me recuperei da Covid-19 e consegui colaborar com essas vitórias para dar confiança e trabalhar de olho nos confrontos diretos. Só depende da gente. No antepenúltimo jogo perdemos de 1 a 0, mas tivemos muitas chances claras de gol com bola na trave e tirando em cima da linha. A gente sabia que uma hora a bola ia entrar. Essas vitórias vão nos dar força para sair de vez da zona de rebaixamento - avaliou Renan Alves.
O Barito Putera saiu provisoriamente da zona de rebaixamento e está na 15ª colocação com 22 pontos. Os três últimos caem de divisão. Agora, Renan só mira ver a equipe se afastar de vez desta situação.
O próximo compromisso do Barito Putera na Liga Indonésia será um confronto direto na briga contra o rebaixamento. A equipe enfrenta o Persela, que também está na parte debaixo da tabela, na próxima sexta-feira.
+ Fifa determina que Brasil x Argentina interrompido pela Anvisa terá de ser jogado novamente
- Trabalhar duro e trabalhar firme. Engatar uma sequência boa de vitórias vai ser fundamental para permanecer na elite do futebol da Indonésia - finalizou o zagueiro.
Crédito: RenanAlvesmarcoupeloBaritoPuteraemdoisjogosseguidos(Divulgação/BaritoPutera

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026
Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados