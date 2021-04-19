Renan Alves, do Kedah, da Malásia, exalta jovens jogadores do elenco e mira a Copa da Ásia

Crédito: Divulgação/Kedah

O zagueiro Renan Alves, do Kedah FA, da Malásia, ficou à disposição do técnico Aidil Sharin pela primeira vez na temporada depois de nove jogos disputados. Ele ficou 43 dias se recuperando de uma contusão na coxa direita até ser relacionado para a partida da nona rodada da Superliga da Malásia, contra o Perak, no último sábado, que terminou empatada em 1 a 1.

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O defensor acabou não entrando em campo, mas teve um motivo: o técnico evitou desgastar o brasileiro, no momento, por estar sem ritmo e ter um ano importante para o clube com a Copa da Ásia, que começa em junho. Este, inclusive, é um dos grandes objetivos do Kedah FA na temporada 2021.- Justamente por ser uma temporada importante, o treinador Aidil Sharin não me colocou para jogar na última partida que tivemos. Ele conversou comigo antes do jogo e me falou que, caso o jogo estivesse tranquilo, ele iria me por para jogar de 10 a 15 minutos. Mas foi um jogo duro, difícil e acho que ele fez certo. A equipe estava bem, os meninos estão dando conta do recado. É uma equipe de jogadores jovens e com um grande futuro pela frente. Tem jogadores na nossa equipe de 21 anos que entram e mudam uma partida. Eu digo que são diamantes que precisam ser lapidados.

- Esse ano pode ser importante não só para mim, mas para os mais jovens. Vamos ter a Copa da Ásia e acredito que esses meninos podem mostrar seus valores e ir longe. A Malásia tem ótimos jogadores. O futebol hoje está muito igual, não tem mais a soberba de que é de tal país que é fraco, está igual, e vejo grandes talentos na Malásia, que às vezes não tem o devido valor, assim como no Brasil. O Brasil é a prova viva disso, pois não dão valor às divisões de acesso, os estaduais, e às vezes acabam perdendo grandes jogadores.

Além de oito jogos da Superliga da Malásia, Renan Alves havia ficado de fora do primeiro jogo deste ano, no dia 5 de março, diante do Johor DT, válido pela Copa da Malásia. Com o retorno, o defensor comemorou a oportunidade de ser relacionado outra vez.

- Foi muito importante, muito alegre, antes mesmo de chegar ao estádio todos os meus companheiros estavam mais felizes do que eu. Eles sabem o quanto dei duro para estar à disposição de um grupo fantástico. Sou um cara da zoeira, sempre perturbando a todos, mas quando é sério eu cobro. Isso é um divisor de águas e eles gostam muito de mim dentro e fora de campo. Foi muito bom poder comemorar o gol, sentir a adrenalina novamente. Foi sensacional.

Do banco de reservas, Renan Alves acompanhou o empate contra o Perak em 1 a 1 fora de casa. Atualmente, o Kedah está em terceiro lugar com 17 pontos - seis a menos que o líder Johor DT. A próxima partida será nesta sexta-feira contra o Kuala Lumpur em casa, válido pelo campeonato nacional.

- A equipe está muito bem, como disse, os jovens deram conta do recado. Estamos brigando na parte de cima da tabela e agora eu quero ficar na melhor forma física para retribuir todo carinho que venho recebendo da equipe e da torcida. Quero retribuir com muita luta, dedicação e empenho, assim como nos anos anteriores.