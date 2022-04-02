Renan Alves comemora permanência do Barito Putera na primeira divisão da Indonésia: 'Dever cumprido'

O zagueiro Renan Alves soltou o grito de alívio com a permanência do Barito Putera na Liga Indonésia na última rodada. A equipe do jogador, nascido em Magé e criado no Parque Paranhos, na Baixada Fluminense, se livrou do rebaixamento para a segunda divisão após empatar com o Persib por 1 a 1 dentro de casa. Ele dedicou o feito à irmã que completou mais um ano de vida na quinta-feira passada.Renan Alves chegou ao Barito Putera em janeiro deste ano com a principal missão de colaborar para o time não deixar a elite do país. A equipe terminou em 15º lugar com 36 pontos, sendo 9 vitórias, 9 empates e 16 derrotas - os três últimos caíram de divisão. Ele teve também a companhia de mais dois brasileiros: o atacante Rafael Silva, ex-Vasco, e o meia Bruno Matos, com passagem pelo Palmeiras.

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- Garantir a permanência foi fundamental. Aceitei o desafio sabendo daquilo que iria enfrentar, mas as peças que chegaram, graças a Deus, deram conta do recado e tirou o time dessa zona de rebaixamento. Tivemos os primeiros jogos muito difíceis, mas era normal. Uma equipe que estava entrosando, cheguei de viagem e fiquei de quarentena. Tive dois dias apenas para treinar e já jogamos. Tivemos momentos difíceis, mas depois conseguimos nos reerguer. Nos últimos 9, 10 jogos, tivemos apenas uma derrota - disse, e acrescentou

- Para nós foi importante. Estou muito feliz e agradecido pelo grupo que encontrei. São jogadores que acreditaram bastante. A comissão técnica deu liberdade para trabalhar e motivou ainda mais. O que me deixa mais feliz é a permanência. Reencontrei meu futebol, a alegria e chama da confiança acendeu de novo. É o mais gratificante na parte individual. Acredito que é uma equipe que merece ser na primeira divisão por ser correta em tudo e fazer sempre o melhor para os jogadores. A torcida é muito apaixonada. Estou muito feliz mesmo e com a sensação de dever cumprido - comemorou Renan Alves.

Com o fim da temporada na Indonésia, o zagueiro vai curtir as férias no Brasil ao lado da família. Ele também evitou fazer projeções sobre o futuro e deixou tudo nas mãos do seu representante.

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- Expectativa agora é reencontrar a minha família. Ficar do lado das pessoas que amo e merecem desfrutar deste momento, como minha mãe, meus avós e meus irmãos. Hoje é o aniversário da minha irmã Lorraine Fátima e isso foi para ela. Está fazendo 25 anos e quero dedicar isso como presente. Agora o projeto é não focar muito nas coisas extra campo. Tem o meu representante que vai resolver tudo e me deu um super apoio. Vou deixar isso para Antônio Teles resolver. Feliz demais e muito motivado. Lógico que sabemos dos rumores, mas procuro não pensar nisso. Procuro não focar muito nessas coisas - finalizou.