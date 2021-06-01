Remo x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques

Cuca teve muito trabalho para formatar o elenco que viajou a Belém. São oito desfalques, sendo seis servindo seleções nacionais em Eliminatórias da Copa do Mundo e amistosos, e outros dois por lesão, Keno e Calebe. FICHA TÉCNICA DA PARTIDAREMO X ATLÉTICO-MGData: 2 de junho de 2021Horário: 19h (de Brasília)Local: Baenão, Belém (PA)Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa(PI)Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglésias Araújo Silva (ambos do PI)Onde assistir: SporTv e Premiere
REMO (Técnico: Paulo Bonamigo)
Vinícius; Thiago Ennes, Suéliton, Rafael Jansen e Marlon; Anderson Uchôa, Lucas Siqueira e Felipe Gedoz; Jefferson, Lucas Tocantins e Renan Gorne.Desfalques: sem desfalques ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Mariano, Igor Rabello (Gabriel), Réver e Dodô; Jair (Allan), Tchê Tchê (Matías Zaracho) e Nacho Fernández (Hyoran); Eduardo Sasha, Marrony e Hulk. Desfalques: Guga, Arana, Junior Alonso, Vargas, Savarinho, Alan Franco (servindo seleções nacionais), Keno e Calebe (lesionados)