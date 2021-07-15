Remo produz uniformes 100% ecológicos buscando conscientizar sobre o meio ambiente

O Rei da Amazônia concretizou uma nova parceria. A Volt Sport será a nova fornecedora de material esportivo do Remo e, nesta quarta-feira (14), lançam a nova coleção de uniformes para o restante da temporada 2021. Com proposta de parceria diferenciada e preocupação com o meio ambiente, a nova coleção apresenta conceitos de sustentabilidade e homenagem à Amazônia. O design das camisas 1 e 2 foi desenvolvido em parceria com o departamento do Marketing do Rei, após um minucioso trabalho de pesquisa.Ao lançar a primeira camisa, Remo e Volt colocam em prática um projeto de sustentabilidade, que busca diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico nos rios e mares. Assim, 100% do tecido da nova camisa é confeccionado com oito garrafas pets retiradas de rios e oceanos. No manto, o diferencial está no tecido com tecnologia TrueLife ECO, um material feito de fibras de poliéster proveniente de plástico reciclado. As mangas, texturizadas em formas de ondas ou maresia, representam todo o universo da vida marinha da região, e ambas estampam as frases 'Rei da Amazônia', produzida em silicone e estampada em 3D. Outra novidade está na modelagem do escudo, na parte de dentro da camisa o verso de uma frase 'Te levo no coração', um dos mantras da torcida.Já a segunda camisa é uma homenagem aos povos indígenas da Amazônia. A principal mensagem é a de um alerta para a diminuição da população e os crimes recorrentes contra os índios no Brasil. Na parte frontal da peça, há um grafismo exposto que representa a Cobra D’Água e a cultura desses povos. Além desses conceitos, o uniforme também traz um detalhe estético: há uma barra costurada por baixo, dando a impressão de que o torcedor está vestindo o uniforme dois por cima do principal.