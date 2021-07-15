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Remo produz uniformes 100% ecológicos buscando conscientizar sobre o meio ambiente

Com nova parceria de material esportivos, nova coleção de uniformes visa focar em sustentabilidade da natureza...
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Publicado em 

15 jul 2021 às 15:02

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 15:02

Crédito: Divulgação/Remo
O Rei da Amazônia concretizou uma nova parceria. A Volt Sport será a nova fornecedora de material esportivo do Remo e, nesta quarta-feira (14), lançam a nova coleção de uniformes para o restante da temporada 2021. Com proposta de parceria diferenciada e preocupação com o meio ambiente, a nova coleção apresenta conceitos de sustentabilidade e homenagem à Amazônia. O design das camisas 1 e 2 foi desenvolvido em parceria com o departamento do Marketing do Rei, após um minucioso trabalho de pesquisa.Ao lançar a primeira camisa, Remo e Volt colocam em prática um projeto de sustentabilidade, que busca diminuir os impactos ambientais causados pelo plástico nos rios e mares. Assim, 100% do tecido da nova camisa é confeccionado com oito garrafas pets retiradas de rios e oceanos. No manto, o diferencial está no tecido com tecnologia TrueLife ECO, um material feito de fibras de poliéster proveniente de plástico reciclado. As mangas, texturizadas em formas de ondas ou maresia, representam todo o universo da vida marinha da região, e ambas estampam as frases 'Rei da Amazônia', produzida em silicone e estampada em 3D. Outra novidade está na modelagem do escudo, na parte de dentro da camisa o verso de uma frase 'Te levo no coração', um dos mantras da torcida.Já a segunda camisa é uma homenagem aos povos indígenas da Amazônia. A principal mensagem é a de um alerta para a diminuição da população e os crimes recorrentes contra os índios no Brasil. Na parte frontal da peça, há um grafismo exposto que representa a Cobra D’Água e a cultura desses povos. Além desses conceitos, o uniforme também traz um detalhe estético: há uma barra costurada por baixo, dando a impressão de que o torcedor está vestindo o uniforme dois por cima do principal.
Para o lançamento da camisa 2, o clube contou com a colaboração do Recifran, instituto de inclusão social e apoio à reciclagem. Para simbolizar a importância da profissão, os recicladores vestiram a camisa do Remo e foram os símbolos da campanha. Diariamente, a empresa atende centenas de moradores de rua que buscam uma fonte de renda na área ambiental com foco na reciclagem de materiais.
O Mais Querido estreou a primeira coleção de uniformes nesta quarta (14) diante do Brusque, pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Além da camisa 1 e 2, a coleção contará com três modelos de goleiro e enxoval para treinos, viagens, mochila, agasalho e comissão técnica.

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