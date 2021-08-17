Remo marca nos acréscimos e vence Confiança pela 19ª rodada da Série B

O Remo segue na luta para chegar ao G4 da Série B. O Leão venceu o Confiança em jogo válido pela 19ª rodada da Série B, na noite desta terça-feira (17), em Aracaju, por 2 a 1 e chegou aos 26 pontos na competição nacional. O gol do Confiança foi marcado pelo meia-atacante Luidy enquanto o Remo balançou as redes com o auxílio do lateral rival Marcelinho, que marcou contra e com o atacante Victor Andrade.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS

Primeiro tempo:

Sem grandes chances claras no começo do jogo, o primeiro momento de grande perigo na partida resultou em gol. Aos 15 minutos, Felipe Gedoz cobrou falta dentro da área e Marcelinho desviou contra o próprio patrimônio e abriu o placar para o Remo.

O empate do Confiança saiu aos 36 minutos. Após ótimo lançamento de Madison, Luidy invadiu a área, soltou o pé e contou com a sorte de a bola passar por baixo das pernas do goleiro Vinícius e encontrar as redes do Remo.

Segundo tempo:

A primeira grande chance do segundo tempo saiu aos 36 minutos. Após ótima jogada individual, Victor Andrade chutou forte para excelente defesa de Michael, que evitou o segundo gol do Remo.

Aos 38 minutos o goleiro Michael brilhou novamente. O arqueiro trabalhou novamente em finalização de Victor Andrade que tinha a direção do gol.

O duelo entre Victor Andrade e Michael teve mais um capítulo aos 45 minutos e novamente com o goleiro se saindo melhor. Após mais uma jogada do atacante, que recebeu dentro da área e chutou, o arqueiro evitou o gol do Remo pela terceira vez no jogo.