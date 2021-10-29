Remo levanta questionamento após caso de racismo contra Jefferson

Durante a comemoração de um dos gols feitos pelo Remo na grande vitória por 3 a 1 fora de casa diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (28), pela Série B, o atacante Jeffersom foi chamado de "macaco" em som que, aparentemente, veio de um torcedor do Cruzeiro presente na arquibancada da Arena Independência.

Nas redes sociais, o Remo frisou o momento onde o vídeo que circula nas redes sociais capta com precisão a ofensa racista proferida contra o jogador do Leão da Amazônia além de fazer um questionamento direto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Na mesma postagem, o clube paraense também marcou o perfil do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, iniciativa que tem justamente o intuito de denunciar casos do tipo bem como exaltar ações que caminhem na direção do combate direto ao racismo no esporte.

- Até quando isso? O que ainda vai precisar acontecer para tomarem alguma atitude? - questionou o Remo.