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futebol

Remo levanta questionamento após caso de racismo contra Jefferson

Após marcar diante do Cruzeiro na última quinta-feira (28), jogador da equipe paraense foi chamado de "macaco"...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 09:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 09:17
Durante a comemoração de um dos gols feitos pelo Remo na grande vitória por 3 a 1 fora de casa diante do Cruzeiro, na última quinta-feira (28), pela Série B, o atacante Jeffersom foi chamado de "macaco" em som que, aparentemente, veio de um torcedor do Cruzeiro presente na arquibancada da Arena Independência.
Nas redes sociais, o Remo frisou o momento onde o vídeo que circula nas redes sociais capta com precisão a ofensa racista proferida contra o jogador do Leão da Amazônia além de fazer um questionamento direto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Na mesma postagem, o clube paraense também marcou o perfil do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, iniciativa que tem justamente o intuito de denunciar casos do tipo bem como exaltar ações que caminhem na direção do combate direto ao racismo no esporte.
- Até quando isso? O que ainda vai precisar acontecer para tomarem alguma atitude? - questionou o Remo.
Até o momento da publicação deste conteúdo, o Cruzeiro não se pronunciou oficialmente sobre o tema.Jogador chegou ao clube neste temporada após passar pelo Boa Esporte (Samara Miranda/Remo)

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