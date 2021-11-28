Remo empata com Confiança e cai para a Série C do Brasileirão

Encerrando a participação na Série B do Brasileirão, o Remo recebeu o Confiança, que já estava rebaixado, neste domingo, 28. Jogando no Baenão, em Belém, os donos da casa não saíram do empate em 0 a 0, e com a vitória do Londrina sobre o Vasco, acabaram rebaixados para a Série C.BOA CHEGADA!

Tentando escapar do rebaixamento, o Remo teve a primeira chegada de perigo. Aos 10, em um levantamento à área, Lucas Tocantins pegou a sobra e soltou o chute do lado direito de ataque. Contudo, a bola bateu na rede pelo lado de fora.

NO REBOTE!

Aos 16, o Confiança respondeu. Em cobrança de escanteio, um desvio fez com que a bola sobrasse nos pés de Madison, que soltou uma bomba. A bola passou próximo da trave esquerda de Vinícius.

UH!!

Aos 37, em cobrança de falta, cobrada por Gedoz, a bola desviou na barreira. Rafael Santos se esticou para fazer a defesa. Na sequência, em levantamento na área, Neto Pessoa subiu livre de marcação no cabeceio, mas testou a bola no chão, longe do gol.

VOLTA MOVIMENTADA!

No início da segunda etapa, o Confiança voltou com tudo. Em levantamento à área, Willian Santana fez o passe de cabeça, na medida para Rafael Vila, que contou com o desvio para não abrir o placar.

NÃO VALEU!

Aos 7, o Remo chegou a abrir o placar. Neto Pessoa recebeu a bola dentro da área, girou e mandou para o fundo da rede, mas o árbitro pegou um toque na mão do atacante azulino.

QUE PERIGO!

Aos 18, em troca rápida de passes dentro da área, Erick Flores chutou forte, mas Rafael Santos defendeu em dois tempos. Aos 26, o Remo aumentou a pressão. Em uma jogada dentro da área, Lucas Siqueira chutou, mas a bola desviou. Rafael Santos fez o corte com os pés, evitando o gol.

QUASE!