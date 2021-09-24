Remo e Paysandu atraem investimentos de empresas para o futebol local e buscam crescimento

Crédito: Divulgação/C2 Sports

Fora do eixo, as equipes paraenses são conhecidas pela festa das torcidas e pelas boas campanhas nos torneios nacionais. O futebol na região passou por transformações, os clubes se reestruturaram dentro de campo e atraíram a atenção dos patrocinadores que ajudaram no crescimento das equipes.De um lado, o Remo reformou o Estádio Baenão e conquistou o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro depois de 13 anos. Atualmente na terceira divisão, o Paysandu segue com o projeto da construção do centro de treinamento. O Estádio Mangueirão, palco conhecido do futebol brasileiro, passa por mudanças estruturais para proporcionar maior conforto aos torcedores.

Fora das quatro linhas, os clubes se destacam com iniciativas comerciais para estreitar a relação com os seus torcedores. Nesta temporada, o tecido do uniforme principal do Remo é produzido com oito garrafas pets retiradas de rios e oceanos. Lançada em julho, a venda das camisas já garantiu a retirada de mais de 224 mil garrafas do meio ambiente e vem sendo um sucesso.

- Além de colaborar com o meio ambiente, as peças produzidas com materiais sustentáveis não perdem em nível de qualidade em relação aos produtos que estamos acostumados. A camisa do Remo é recheada de conceitos para relembrar a biodiversidade amazônica. O clube está envolvido em diversas causas sociais, e a torcida aprovou o novo uniforme - conta Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport, patrocinadora do Remo.Buscando recursos para concluir as obras do CT Raul Aguilera, o Paysandu lançou um programa especial para os torcedores. Em parceria com a Multimarcas, o “Consórcio do Papão” oferece cartas de crédito para facilitar a compra de automotivos. Com valores partindo de 15 reais e chegando aos 30 mil reais os torcedores podem dividir as parcelas em até 80 meses. - O programa envolve uma série de benefícios para os seguidores do Paysandu. Como patrocinadores do clube, devemos promover iniciativas para ajudar a instituição e nos aproximar dos fãs. Essas ativações são essenciais para aproximar o torcedor, criar uma relação com o público e capitalizar as oportunidades - afirma Fernando Lamounier, diretor de marketing da empresa.

De acordo com Marcelo Palaia, especialista em marketing, as marcas devem estudar o mercado, pensar em boas ações para conseguir converter os materiais em venda de produtos e assim aproximar os torcedores do clube.