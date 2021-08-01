Remo domina CSA e volta a vencer na Série B

Mais um jogo movimentou a 15ª rodada do Brasileirão Série B. Neste domingo, 1, o Remo recebeu o CSA, no Baenão, em Belém. Dominando os 90 minutos, os donos da casa conseguiram grande intensidade e um gol logo no início do duelo, que garantiu os três pontos para os paraenses. A partida ficou no 1 a 0. DUELO TRUNCADO
As duas equipes entraram em campo sem grande paciência, precisando a intervenção do árbitro em diferentes oportunidades. O Remo tinha muita dificuldade em chegar ao campo de ataque do Remo. Enquanto isso, o CSA teve sua primeira boa oportunidade com Renato Cajá, que aproveitou vacilo da defesa adversária e chutou de longe. A bola, porém, foi longe.
RESPOSTA E GOL!
A resposta do Remo não tardou. Aos 8, o time marcou o seu primeiro gol. Igor cruzou, e a bola passou por Renan Gorne, sobrando para Erick Flores. Depois de limpar o marcador, o meia encontrou Gorne livre na área. O atacante só precisou escorar para o fundo da rede para colocar os paraenses na frente.
DIFICULDADES...O CSA até tentou ensaiar alguma pressão, mas tinha muitas dificuldades na hora de criar as jogadas. Renato Cajá contou com diferentes erros individuais e marcação. Aos 14, o time até apareceu, com Aylin finalizando para fora. Contudo, o árbitro já marcava impedimento.
PACIÊNCIA E NOVAS CHANCES!
O Remo continuou atuando com grande paciência, trabalhando bastante a bola no meio-campo. Aos 18, Renan Gorne tentou, mas a arbitragem pegou impedimento. Na sequência, com passes mais rápidos, o Remo atrapalhava as jogadas do CSA, que sempre procurava se aproveitar dos erros dos adversários.
QUASE O EMPATE!
Em uma das grandes chances do CSA, aos 31, após escanteio, Vinicius fez o corte. Na volta, Gabriel bateu colocado, e a bola passou muito próxima do travessão. Na sequência, o Azulão aumentou a marcação, fazendo uma maior pressão na defesa remista.
EQUIPES SE ESTUDANDO!
O começo do segundo tempo contou com as duas equipes se estudando. Contudo, o CSA retornou com mais pressão, buscando reverter a desvantagem. Contudo, a primeira jogada de perigo partiu do Remo, com Lucas Tocantins que venceu a marcação e finalizou cruzado. Thiago Rodrigues defendeu. Na sobra, a zaga afastou. Os alagoanos tentaram com Renato Cajá, que arriscou de longe. A bola saiu fraca, sem muito perigo.
REMO AINDA NA FRENTE...
Os donos da casa manteve a maior posse de bola, anulando o CSA, que tentava pelo menos chegar ao empate. Os alagoanos erraram muitos passes e contaram com o ataque bem isolado. Além disso, o confronto ficou parado com faltas e passes errados.
PRESSÃO REMISTANa reta final do jogo, o Remo aumentou a intensidade e pressionou ainda mais o CSA. Dessa maneira, aos 29, Wellington chegou atrasado para finalizar e perdeu a chance. Logo depois, após cobrança de escanteio, Rafael Jansen cabeceou forte, e a bola foi na trave de Thiago Rodrigues.
RESPOSTA DO AZULÃO...
Ainda mostrando que estava ligado no jogo, os visitantes chegaram com Vinícius. No levantamento para a área, Dudu Beberibe ficou com a sobra e mandou a bola no meio, bem alto. Com a mão trocada, o goleiro remista conseguiu fazer um milagre e evitou o empate.
FINAL MOVIMENTADO!
Nos últimos minutos de jogo, o Remo seguiu atacando e teve uma boa oportunidade. Dessa vez, em cobrança de falta ensaiada, a bola passou pela barreira, e Vinícius conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Aos 45, Rafael Jansen aproveitou escanteio para chutar cruzado. O goleiro do Azulão defendeu. Sem outros gols, o duelo se encerrou no 1 a 0.FICHA TÉCNICA Remo 1 x 0 CSA
Local: Baenão, em Belém (PA)Data e hora: 01/08/2021 - 18h15 (horário de Brasília)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (CBF/TO)Assistentes: Fábio Pereira (CBF/TO) e Cipriano da Silva Souza (CBF/TO)Cartões amarelos: Thiago Ennes, Anderson Uchoa, Erick Flores e Victor Andrade (Remo); Ernandes e Aylon (CSA)Cartões vermelhos: -Gols: Renan Gorne (aos 8’/1°T) (1-0)
REMO (Técnico: Felipe Conceição)Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Rafael Jansen, aos 27‘/2°T) e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Pingo, aos 20‘/2°T), Arthur, Matheus Oliveira (Wellington Silva, aos 19‘/2°T) e Erick Flores (Marcos Júnior, aos 37'/2ºT); Victor Andrade (Lucas Tocantins, aos 0‘/2°T) e Renan Gorne.
CSA (Técnico: Ney Franco)Thiago Rodrigues; Yuri, Lucão, Fabrício e Ernandes; Geovane, Silas (Bruno Mota, aos 14‘/2°T), Renato Cajá (Dudu Beberibe, aos 27‘/2°T - Yago, aos 41'/2ºT), Gabriel e Marco Túlio (Iury, aos 13‘/2°T); Aylon (Reinaldo, aos 26‘/2°T).