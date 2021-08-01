Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Remo domina CSA e volta a vencer na Série B

Equipe mandante pressionou Azulão nos 90 minutos de jogo e voltou a somar triunfos na competição...

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 20:13

LanceNet

01 ago 2021 às 20:13
Crédito: Divulgação/Augusto Oliveira/CSA
Mais um jogo movimentou a 15ª rodada do Brasileirão Série B. Neste domingo, 1, o Remo recebeu o CSA, no Baenão, em Belém. Dominando os 90 minutos, os donos da casa conseguiram grande intensidade e um gol logo no início do duelo, que garantiu os três pontos para os paraenses. A partida ficou no 1 a 0. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDUELO TRUNCADO
As duas equipes entraram em campo sem grande paciência, precisando a intervenção do árbitro em diferentes oportunidades. O Remo tinha muita dificuldade em chegar ao campo de ataque do Remo. Enquanto isso, o CSA teve sua primeira boa oportunidade com Renato Cajá, que aproveitou vacilo da defesa adversária e chutou de longe. A bola, porém, foi longe.
RESPOSTA E GOL!
A resposta do Remo não tardou. Aos 8, o time marcou o seu primeiro gol. Igor cruzou, e a bola passou por Renan Gorne, sobrando para Erick Flores. Depois de limpar o marcador, o meia encontrou Gorne livre na área. O atacante só precisou escorar para o fundo da rede para colocar os paraenses na frente.
DIFICULDADES...​O CSA até tentou ensaiar alguma pressão, mas tinha muitas dificuldades na hora de criar as jogadas. Renato Cajá contou com diferentes erros individuais e marcação. Aos 14, o time até apareceu, com Aylin finalizando para fora. Contudo, o árbitro já marcava impedimento.
PACIÊNCIA E NOVAS CHANCES!
O Remo continuou atuando com grande paciência, trabalhando bastante a bola no meio-campo. Aos 18, Renan Gorne tentou, mas a arbitragem pegou impedimento. Na sequência, com passes mais rápidos, o Remo atrapalhava as jogadas do CSA, que sempre procurava se aproveitar dos erros dos adversários.
QUASE O EMPATE!
Em uma das grandes chances do CSA, aos 31, após escanteio, Vinicius fez o corte. Na volta, Gabriel bateu colocado, e a bola passou muito próxima do travessão. Na sequência, o Azulão aumentou a marcação, fazendo uma maior pressão na defesa remista.
EQUIPES SE ESTUDANDO!
O começo do segundo tempo contou com as duas equipes se estudando. Contudo, o CSA retornou com mais pressão, buscando reverter a desvantagem. Contudo, a primeira jogada de perigo partiu do Remo, com Lucas Tocantins que venceu a marcação e finalizou cruzado. Thiago Rodrigues defendeu. Na sobra, a zaga afastou. Os alagoanos tentaram com Renato Cajá, que arriscou de longe. A bola saiu fraca, sem muito perigo.
REMO AINDA NA FRENTE...
Os donos da casa manteve a maior posse de bola, anulando o CSA, que tentava pelo menos chegar ao empate. Os alagoanos erraram muitos passes e contaram com o ataque bem isolado. Além disso, o confronto ficou parado com faltas e passes errados.
PRESSÃO REMISTA​Na reta final do jogo, o Remo aumentou a intensidade e pressionou ainda mais o CSA. Dessa maneira, aos 29, Wellington chegou atrasado para finalizar e perdeu a chance. Logo depois, após cobrança de escanteio, Rafael Jansen cabeceou forte, e a bola foi na trave de Thiago Rodrigues.
RESPOSTA DO AZULÃO...
Ainda mostrando que estava ligado no jogo, os visitantes chegaram com Vinícius. No levantamento para a área, Dudu Beberibe ficou com a sobra e mandou a bola no meio, bem alto. Com a mão trocada, o goleiro remista conseguiu fazer um milagre e evitou o empate.
FINAL MOVIMENTADO!
Nos últimos minutos de jogo, o Remo seguiu atacando e teve uma boa oportunidade. Dessa vez, em cobrança de falta ensaiada, a bola passou pela barreira, e Vinícius conseguiu fazer a defesa em dois tempos. Aos 45, Rafael Jansen aproveitou escanteio para chutar cruzado. O goleiro do Azulão defendeu. Sem outros gols, o duelo se encerrou no 1 a 0.FICHA TÉCNICA Remo 1 x 0 CSA
Local: Baenão, em Belém (PA)Data e hora: 01/08/2021 - 18h15 (horário de Brasília)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (CBF/TO)Assistentes: Fábio Pereira (CBF/TO) e Cipriano da Silva Souza (CBF/TO)Cartões amarelos: Thiago Ennes, Anderson Uchoa, Erick Flores e Victor Andrade (Remo); Ernandes e Aylon (CSA)Cartões vermelhos: -Gols: Renan Gorne (aos 8’/1°T) (1-0)
REMO (Técnico: Felipe Conceição)Vinícius; Thiago Ennes, Romércio, Kevem (Rafael Jansen, aos 27‘/2°T) e Igor Fernandes; Anderson Uchoa (Pingo, aos 20‘/2°T), Arthur, Matheus Oliveira (Wellington Silva, aos 19‘/2°T) e Erick Flores (Marcos Júnior, aos 37'/2ºT); Victor Andrade (Lucas Tocantins, aos 0‘/2°T) e Renan Gorne.
CSA (Técnico: Ney Franco)Thiago Rodrigues; Yuri, Lucão, Fabrício e Ernandes; Geovane, Silas (Bruno Mota, aos 14‘/2°T), Renato Cajá (Dudu Beberibe, aos 27‘/2°T - Yago, aos 41'/2ºT), Gabriel e Marco Túlio (Iury, aos 13‘/2°T); Aylon (Reinaldo, aos 26‘/2°T).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados