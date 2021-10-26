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futebol

Remendado! Grêmio tem cinco desfalques para encarar o Palmeiras

Tricolor não terá meia equipe para receber o Alviverde no próximo domingo, em Porto Alegre...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 23:49

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 23:49
Crédito: Grêmio tem problemas na escalação para o fim de semana (Bruno Corsino-ACG
Afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo no próximo domingo e o adversário é o Palmeiras, vice-líder do torneio nacional.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Para o jogo dentro de casa, o técnico Mancini terá muitos problemas para organizar o time devido aos desfalques.
Ao longo da derrota contra o Atlético-GO, o Tricolor perdeu Borja, Luiz Fernando, Ferreira e Rafinha por conta do terceiro cartão amarelo. Além deles, o zagueiro Paulo Miranda foi expulso e também está fora.
Com 26 pontos, o Tricolor é o 19º colocado e só pode pensar na vitória contra o Palmeiras no domingo.

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