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Remanescente de 2017, Léo Santos festeja bicampeonato do Troféu do Interior

Zagueiro também projetou a sequência da temporada do Ituano quando o clube volta disputar a Série B do Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 15:17

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 15:17

Ao vencer o Botafogo, por 3 a 0, na final do Torneio do Interior, o Ituano garantiu o seu segundo título nesta competição. Troféu bastante festejado pelos jogadores, como é o caso do zagueiro Léo Santos.
O defensor, que é remanescente da vitoriosa campanha de 2017,tem grande identificação com o clube. Revelado na própria base e peça fundamental do sistema defensivo do time dirigido pelo técnico Mazola Júnior, o prata da casa destaca a importância que este último título possui.
- Sem palavras para descrever esse momento, pois eu sou o único no atual elenco que é bicampeão, e isso representa uma felicidade imensa. Ainda mais pela campanha que fizemos não poderia ser diferente ao acabar o Paulistão e oferecer um título pra essa torcida e pra cidade que eu nasci - contou.
Diante da boa campanha realizada neste primeiro semestre, Léo Santos também ressalta como essa performance pode contribuir pela sequência da temporada do clube de Itu.
- Esse desempenho é importante para chegarmos bem na Série B, competição que vai ser muito difícil se não a mais difícil dos últimos anos. É preciso ir com o mesmo foco para fazermos um campeonato sólido, assim como foi no Campeonato Paulista - afirmou.
Ainda sobre a participação na Série B, o defensor ressalta como o Galo de Itu irá entrar nesta disputa para fazer bonito no campeonato, que disputou pela última vez há 14 anos.
- Vejo o Ituano preparado para lutar por todas as suas metas em uma Série B muito complicada. Temos que entrar para fazer um campeonato competitivo e, desta forma, coroar os nossos objetivos no final - concluiu.
Crédito: Remanescentede2017,LéoSantosfestejabicampeonatodoTroféudoInterior(Foto:Divulgação

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