Relembre as participações do Vitória em Copas do Brasil

Zé Afonso marcou o gol do único triunfo do Vitória na Copa do Brasil Crédito: Cedoc/A Gazeta - Chico Guedes

Nove anos depois, o Vitória-ES está de volta à Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (06), o time Alvianil faz o jogo único da primeira fase contra o CSA, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Essa será apenas a quarta participação do clube profissional mais antigo do futebol capixaba, nas 31 edições do torneio. Nas três anteriores, o Vitória acabou eliminado na primeira fase. No total foram quatro jogos com uma vitória (sobre o Ipatinga, em casa) e três derrotas (Ipatinga, fora, e Bahia e Goiás, em casa). Relembre as participações do Alvianil.

2007 - Vitória x Ipatinga

Jogando em seus domínios, o Vitória venceu o Ipatinga por 1 a 0 no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil de 2007. O atacante Zé Afonso marcou o gol da vitória em um jogo muito disputado.

Local: Salvador Costa (Vitória-ES)



Salvador Costa (Vitória-ES) Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)



Luiz Flávio de Oliveira (SP) Gol: Zé Afonso, aos 43 minutos do 1º tempo.



Zé Afonso, aos 43 minutos do 1º tempo.

Vitória: Felipe; Domício, Diego Mendonça, Fernando Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston (Almiro) e Frank (Leandro); Zé Afonso e Jean Carlos (Nilson). Técnico: Ricardo Estrade.

Felipe; Domício, Diego Mendonça, Fernando Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston (Almiro) e Frank (Leandro); Zé Afonso e Jean Carlos (Nilson). Ricardo Estrade.

Ipatinga: Rodrigo Posso; Rodrigo Dias, Henrique, Luis Oliveira e Beto; Augusto Recife, Everton, Valter Minhoca e Goeber (Genalvo); Roncato (Adeílson) e Camanducaia. Técnico: Flávio Lopes.



Ipatinga elimina o Vitória da Copa do Brasil 2007 Crédito: Lairto Martins/J. Vale do Aço

Mas no jogo de volta não teve jeito. O Ipatinga eliminou o time alvianil da competição. Os mineiros venceram por 3 a 1 e avançaram na competição. Ferreira, com dois gols foi o grande destaque do jogo.

Local: Ipatingão (Ipatinga-MG)



Ipatingão (Ipatinga-MG) Árbitro: Antônio Prado (SP)



Antônio Prado (SP) Gols: Beto aos 8 minutos do 1º tempo, Ferreira aos 9, Zé Afonso aos 36 e Ferreira aos 45 do 2º tempo.



Beto aos 8 minutos do 1º tempo, Ferreira aos 9, Zé Afonso aos 36 e Ferreira aos 45 do 2º tempo.

Ipatinga: Rodrigo Posso; Rodrigo Dias (Mariano), Henrique, Léo Oliveira e Beto; Augusto Recife, Genalvo, Everton e Walter Minhoca; Roncato (Ferreira) e Camanducaia. Técnico: Flávio Lopes.



Rodrigo Posso; Rodrigo Dias (Mariano), Henrique, Léo Oliveira e Beto; Augusto Recife, Genalvo, Everton e Walter Minhoca; Roncato (Ferreira) e Camanducaia. Flávio Lopes.

Vitória: Felipe; Domício, Diego Mendonça, Felipe Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston e Frank; Jean Carlos e Zé Afonso. Técnico: Ricardo Estrade.



2010 - Vitória 0 x 2 Bahia

Em 2010, o Vitória voltou à Copa do Brasil. O Alvianil perdeu, em casa, para o Bahia por 2 a 0 e deu adeus à competição. Atualmente no comando do Grêmio, Renato Gaúcho era o técnico do Bahia à época.

Local: Salvador Costa (Vitória-ES)



Salvador Costa (Vitória-ES) Árbitro: Cleisson Pereira (MG)



Cleisson Pereira (MG) Gols: Rodrigo Grahl aos 25 e Ananias aos 35 minutos do 1º tempo.



Rodrigo Grahl aos 25 e Ananias aos 35 minutos do 1º tempo.

Vitória: Reinaldo; Rodrigo, Nem e Diogo (Oliveira); Luciano, Lewis, Rogério Baiano (Alemão), Carlos Alberto, Wallace e Thiago Keller; Euller (Adênis). Técnico: Fábio Henrique.



Reinaldo; Rodrigo, Nem e Diogo (Oliveira); Luciano, Lewis, Rogério Baiano (Alemão), Carlos Alberto, Wallace e Thiago Keller; Euller (Adênis). Fábio Henrique.

Bahia: Fernando; Marcone, Alison, Vagner e Daniel; Matheus (Nem), Ananias, Abedi (Lima) e Rogerinho (Maurício); Edílson Capetinha e Rodrigo Grahl. Técnico: Renato Gaúcho.



2011 - Vitória 1 x 4 Goiás

O ano de 2011 marcou a última participação do Vitória na Copa do Brasil. E as lembranças não são as melhores. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu de 4 a 1 para o Goiás.