Relembre as participações do Vitória em Copas do Brasil

Nove anos depois, o Vitória-ES está de volta à Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (06), o time Alvianil faz o jogo único da primeira fase contra o CSA, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira. Essa será apenas a quarta participação do clube profissional mais antigo do futebol capixaba, nas 31 edições do torneio. Nas três anteriores, o Vitória acabou eliminado na primeira fase. No total foram quatro jogos com uma vitória (sobre o Ipatinga, em casa) e três derrotas (Ipatinga, fora, e Bahia e Goiás, em casa). Relembre as participações do Alvianil.
2007 - Vitória x Ipatinga
Jogando em seus domínios, o Vitória venceu o Ipatinga por 1 a 0 no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil de 2007. O atacante Zé Afonso marcou o gol da vitória em um jogo muito disputado.
- Local: Salvador Costa (Vitória-ES)
- Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP)
- Gol: Zé Afonso, aos 43 minutos do 1º tempo.
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- Vitória: Felipe; Domício, Diego Mendonça, Fernando Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston (Almiro) e Frank (Leandro); Zé Afonso e Jean Carlos (Nilson). Técnico: Ricardo Estrade.
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- Ipatinga: Rodrigo Posso; Rodrigo Dias, Henrique, Luis Oliveira e Beto; Augusto Recife, Everton, Valter Minhoca e Goeber (Genalvo); Roncato (Adeílson) e Camanducaia. Técnico: Flávio Lopes.
Mas no jogo de volta não teve jeito. O Ipatinga eliminou o time alvianil da competição. Os mineiros venceram por 3 a 1 e avançaram na competição. Ferreira, com dois gols foi o grande destaque do jogo.
- Local: Ipatingão (Ipatinga-MG)
- Árbitro: Antônio Prado (SP)
- Gols: Beto aos 8 minutos do 1º tempo, Ferreira aos 9, Zé Afonso aos 36 e Ferreira aos 45 do 2º tempo.
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- Ipatinga: Rodrigo Posso; Rodrigo Dias (Mariano), Henrique, Léo Oliveira e Beto; Augusto Recife, Genalvo, Everton e Walter Minhoca; Roncato (Ferreira) e Camanducaia. Técnico: Flávio Lopes.
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- Vitória: Felipe; Domício, Diego Mendonça, Felipe Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston e Frank; Jean Carlos e Zé Afonso. Técnico: Ricardo Estrade.
2010 - Vitória 0 x 2 Bahia
Em 2010, o Vitória voltou à Copa do Brasil. O Alvianil perdeu, em casa, para o Bahia por 2 a 0 e deu adeus à competição. Atualmente no comando do Grêmio, Renato Gaúcho era o técnico do Bahia à época.
- Local: Salvador Costa (Vitória-ES)
- Árbitro: Cleisson Pereira (MG)
- Gols: Rodrigo Grahl aos 25 e Ananias aos 35 minutos do 1º tempo.
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- Vitória: Reinaldo; Rodrigo, Nem e Diogo (Oliveira); Luciano, Lewis, Rogério Baiano (Alemão), Carlos Alberto, Wallace e Thiago Keller; Euller (Adênis). Técnico: Fábio Henrique.
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- Bahia: Fernando; Marcone, Alison, Vagner e Daniel; Matheus (Nem), Ananias, Abedi (Lima) e Rogerinho (Maurício); Edílson Capetinha e Rodrigo Grahl. Técnico: Renato Gaúcho.
2011 - Vitória 1 x 4 Goiás
O ano de 2011 marcou a última participação do Vitória na Copa do Brasil. E as lembranças não são as melhores. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu de 4 a 1 para o Goiás.
- Local: Salvador Costa (Vitória-ES)
- Árbitro: Emerson Ferreira (MG)
- Gols: Hugo, aos 17 minutos do 1º tempo. Hércules aos 16; Rafael Tolói, aos 24; e Marcelo Costa aos 30 (pênalti) e aos 42 minutos do 2º tempo.
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- Vitória: Reinaldo; Helinho, Nem, Ernandes e Wallace; Diogo, Zanini, Gugu (Hércules) e Flávio Santos (Júnior Fusquinha); Vitinho e Wanderson (Sidinei). Técnico: Fábio Henrique.
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- Goiás: Harlei; Ernando, Rafael Tolói e Marcão; Oziel, Zé Antonio, Carlos Alberto (Amaral), Diogo (Robert) e Marcelo Costa; Thiaguinho (Assuério) e Hugo. Técnico: Artur Neto.