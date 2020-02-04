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Relembre as participações do Vitória em Copas do Brasil

Na próxima quinta-feira (06), o time capixaba enfrenta o CSA no Salvador Costa. O Alivianil volta à competição nacional após nove anos. Veja o histórico do Vitória no torneio

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:09
Zé Afonso marcou o gol do único triunfo do Vitória na Copa do Brasil Crédito: Cedoc/A Gazeta - Chico Guedes
Nove anos depois, o Vitória-ES está de volta à Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (06), o time Alvianil faz o jogo único da primeira fase contra o CSA, no estádio Salvador Costa, em Bento Ferreira.  Essa será apenas a quarta participação do clube profissional mais antigo do futebol capixaba, nas 31 edições do torneio. Nas três anteriores, o Vitória acabou eliminado na primeira fase. No total foram quatro jogos com uma vitória (sobre o Ipatinga, em casa) e três derrotas (Ipatinga, fora, e Bahia e Goiás, em casa). Relembre as participações do Alvianil.

2007 - Vitória x Ipatinga

Jogando em seus domínios, o Vitória venceu o Ipatinga por 1 a 0 no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil de 2007. O atacante Zé Afonso marcou o gol da vitória em um jogo muito disputado. 
  • Local: Salvador Costa (Vitória-ES) 
  • Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP) 
  • Gol: Zé Afonso, aos 43 minutos do 1º tempo. 
  •  
  • Vitória: Felipe; Domício, Diego Mendonça, Fernando Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston (Almiro) e Frank (Leandro); Zé Afonso e Jean Carlos (Nilson). Técnico: Ricardo Estrade.  
  •  
  • Ipatinga: Rodrigo Posso; Rodrigo Dias, Henrique, Luis Oliveira e Beto; Augusto Recife, Everton, Valter Minhoca e Goeber (Genalvo); Roncato (Adeílson) e Camanducaia. Técnico: Flávio Lopes.
Ipatinga elimina o Vitória da Copa do Brasil 2007 Crédito: Lairto Martins/J. Vale do Aço
Mas no jogo de volta não teve jeito. O Ipatinga eliminou o time alvianil da competição. Os mineiros venceram por 3 a 1 e avançaram na competição. Ferreira, com dois gols foi o grande destaque do jogo.
  • Local: Ipatingão (Ipatinga-MG) 
  • Árbitro: Antônio Prado (SP) 
  • Gols: Beto aos 8 minutos do 1º tempo, Ferreira aos 9, Zé Afonso aos 36 e Ferreira aos 45 do 2º tempo. 
  •  
  • Ipatinga: Rodrigo Posso; Rodrigo Dias (Mariano), Henrique, Léo Oliveira e Beto; Augusto Recife, Genalvo, Everton e Walter Minhoca; Roncato (Ferreira) e Camanducaia. Técnico: Flávio Lopes. 
  •  
  • Vitória: Felipe; Domício, Diego Mendonça, Felipe Galvão e Marcelo Paiva; Pingoto, Paulinho, Aryston e Frank; Jean Carlos e Zé Afonso. Técnico: Ricardo Estrade.

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2010 - Vitória 0 x 2 Bahia

Em 2010, o Vitória voltou à Copa do Brasil. O Alvianil perdeu, em casa, para o Bahia por 2 a 0 e deu adeus à competição.  Atualmente no comando do Grêmio, Renato Gaúcho era o técnico do Bahia à época.
  • Local: Salvador Costa (Vitória-ES) 
  • Árbitro: Cleisson Pereira (MG) 
  • Gols: Rodrigo Grahl aos 25 e Ananias aos 35 minutos do 1º tempo. 
  •  
  • Vitória: Reinaldo; Rodrigo, Nem e Diogo (Oliveira); Luciano, Lewis, Rogério Baiano (Alemão), Carlos Alberto, Wallace e Thiago Keller; Euller (Adênis). Técnico: Fábio Henrique. 
  •  
  • Bahia: Fernando; Marcone, Alison, Vagner e Daniel; Matheus (Nem), Ananias, Abedi (Lima) e Rogerinho (Maurício); Edílson Capetinha e Rodrigo Grahl. Técnico: Renato Gaúcho.

2011 - Vitória 1 x 4 Goiás 

O ano de 2011 marcou a última participação do Vitória na Copa do Brasil. E as lembranças não são as melhores. O Alvianil de Bento Ferreira perdeu de 4 a 1 para o Goiás. 
  • Local: Salvador Costa (Vitória-ES) 
  • Árbitro: Emerson Ferreira (MG) 
  • Gols: Hugo, aos 17 minutos do 1º tempo. Hércules aos 16; Rafael Tolói, aos 24; e Marcelo Costa aos 30 (pênalti) e aos 42 minutos do 2º tempo. 
  •  
  • Vitória: Reinaldo; Helinho, Nem, Ernandes e Wallace; Diogo, Zanini, Gugu (Hércules) e Flávio Santos (Júnior Fusquinha); Vitinho e Wanderson (Sidinei). Técnico: Fábio Henrique. 
  •  
  • Goiás: Harlei; Ernando, Rafael Tolói e Marcão; Oziel, Zé Antonio, Carlos Alberto (Amaral), Diogo (Robert) e Marcelo Costa; Thiaguinho (Assuério) e Hugo. Técnico: Artur Neto.

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