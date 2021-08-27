Relembre a primeira passagem de Cristiano Ronaldo no Manchester United

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Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United após deixar o clube em 2009. O craque português deixou a Juventus nesta sexta-feira e foi anunciado pelos 'Diabos Vermelhos' logo em sequência. O LANCE! relembra a primeira passagem do jogador na equipe inglesa.

Veja a tabela do InglêsAPRESENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃOEm sua chegada ao Manchester United, Cristiano Ronaldo, contratado por 12,2 milhões de libras em 2003, não foi apresentado como principal reforço da equipe inglesa na janela de transferências da temporada 03/04. Kléberson, campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira, havia sido a principal contratação do time.

Com apenas 18 anos, Cristiano Ronaldo ainda não conseguir ser destaque em sua primeira temporada, mas melhorou o seu desempenho nos anos seguintes. Com o tempo, o português ganhou experiência e mais tempo de jogo.

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Na temporada 2007/2008, Cristiano Ronaldo chegou aos 42 gols em 49 partidas, e conquistou mais uma Premier League para o Manchester United, mas o seu principal título seria na Champions League contra um grande rival local.

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A decisão da Champions League foi contra o Chelsea, e CR7 abriu o placar do confronto para o Manchester United na primeira etapa mas, com o empate dos Blues, tudo foi decidido nos pênaltis. Apesar de ser o único dos Reds a errar a cobrança, Cristiano contou com dois erros dos adversários para o título da competição.

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Ainda em 2008, Cristiano Ronaldo, que já havia sido eleito o segundo melhor jogador do mundo no ano anterior, disputou mais uma vez o prêmio Bola de Ouro, desta vez contra Lionel Messi e Fernando Torres. Após o título da Champions, o português foi eleito pela primeira vez o melhor da temporada.

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A temporada 2008/2009 terminou como a última de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. O português, novamente, conquistou a Premier League, e chegou em mais uma final de Champions League, mas parou no vice-campeonato ao perder por 2 a 0 para o Barcelona.