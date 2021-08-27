AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Relembre a primeira passagem de Cristiano Ronaldo no Manchester United

De volta ao Manchester United após doze anos, Cristiano Ronaldo tornou-se ídolo da equipe inglesa em sua primeira passagem pelo clube...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 16:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 16:49
Crédito: AFP
Cristiano Ronaldo está de volta ao Manchester United após deixar o clube em 2009. O craque português deixou a Juventus nesta sexta-feira e foi anunciado pelos 'Diabos Vermelhos' logo em sequência. O LANCE! relembra a primeira passagem do jogador na equipe inglesa.
Veja a tabela do InglêsAPRESENTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃOEm sua chegada ao Manchester United, Cristiano Ronaldo, contratado por 12,2 milhões de libras em 2003, não foi apresentado como principal reforço da equipe inglesa na janela de transferências da temporada 03/04. Kléberson, campeão da Copa do Mundo de 2002 pela Seleção Brasileira, havia sido a principal contratação do time.
Com apenas 18 anos, Cristiano Ronaldo ainda não conseguir ser destaque em sua primeira temporada, mas melhorou o seu desempenho nos anos seguintes. Com o tempo, o português ganhou experiência e mais tempo de jogo.
+ Cristiano Ronaldo se despede da Juventus rumo ao Manchester United
Na temporada 2007/2008, Cristiano Ronaldo chegou aos 42 gols em 49 partidas, e conquistou mais uma Premier League para o Manchester United, mas o seu principal título seria na Champions League contra um grande rival local.
+ Manchester United anuncia acordo com a Juventus por Cristiano Ronaldo
A decisão da Champions League foi contra o Chelsea, e CR7 abriu o placar do confronto para o Manchester United na primeira etapa mas, com o empate dos Blues, tudo foi decidido nos pênaltis. Apesar de ser o único dos Reds a errar a cobrança, Cristiano contou com dois erros dos adversários para o título da competição.
+ Entenda os motivos que levaram Cristiano Ronaldo optar pelo retorno ao Manchester United
Ainda em 2008, Cristiano Ronaldo, que já havia sido eleito o segundo melhor jogador do mundo no ano anterior, disputou mais uma vez o prêmio Bola de Ouro, desta vez contra Lionel Messi e Fernando Torres. Após o título da Champions, o português foi eleito pela primeira vez o melhor da temporada.
+ Confira o que Ole Solskjaer, técnico do Manchester United, disse sobre Cristiano Ronaldo
A temporada 2008/2009 terminou como a última de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. O português, novamente, conquistou a Premier League, e chegou em mais uma final de Champions League, mas parou no vice-campeonato ao perder por 2 a 0 para o Barcelona.
Ao deixar o Manchester United em 2009, Cristiano Ronaldo tornou-se a contratação mais cara da história da época, assinando com o Real Madrid por 80 milhões de libras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mais de mil veículos foram abordados durante o fim de semana em Colatina e Linhares.
Blitze multam 46 motoristas por recusarem bafômetro em Aracruz e Colatina
Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Serra ganha sua terceira via de desenvolvimento
Osmar Stábile, presidente do Corinthians
Corinthians sofre novo transfer ban por ausências de pagamentos de multas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados