Relembrando conquista do tri da América, Maicon fala em 'coroação do trabalho'

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Um dos nomes que pode ser considerado como símbolo da reconstrução do Grêmio nos últimos anos, o volante Maicon recorda uma data muito especial em sua carreira nesse domingo (29).

Há três anos, na Argentina, o Tricolor vencia o Lanús e conquistava o título da Copa Libertadores da América, seu terceiro em sua centenária história, batendo os argentinos por 2 a 1 com gols de Fernandinho e Luan (Sand diminuiu, de pênalti).

Um dos líderes do vestiário gremista, o atleta participou da campanha do time e, mesmo lesionado, acompanhou junto do grupo cada etapa vencida pelo clube gaúcho.

- Sempre bom recordar essa conquista. Foi um dia muito especial para mim e para meus colegas e a coroação de um trabalho que vem sendo feito com muito empenho e dedicação. Sigo trabalhando para ajudar meus companheiros e o Grêmio na busca de mais títulos e queremos manter nossa dedicação para trazer muitas alegrias para o torcedor - diz o experiente jogador.

Contratado em 2015, o volante está em sua sexta temporada vestindo a camisa tricolor e criou desde cedo sua identificação com o clube e a torcida. Um doslíderes do vestiário e tutor dos jovens que sobem da base, Maicon até aqui disputou 219 jogos, marcou 13 gols e conquistou sete títulos.