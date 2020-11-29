Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Relembrando conquista do tri da América, Maicon fala em 'coroação do trabalho'

Meio-campista do Grêmio está recuperado de contusão e deve ser relacionado para confronto da próxima segunda (30) contra o Goiás na Arena...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 nov 2020 às 11:51

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 11:51

Crédito: Lucas Uebel/Grêmio FBPA
Um dos nomes que pode ser considerado como símbolo da reconstrução do Grêmio nos últimos anos, o volante Maicon recorda uma data muito especial em sua carreira nesse domingo (29).
Há três anos, na Argentina, o Tricolor vencia o Lanús e conquistava o título da Copa Libertadores da América, seu terceiro em sua centenária história, batendo os argentinos por 2 a 1 com gols de Fernandinho e Luan (Sand diminuiu, de pênalti).
Um dos líderes do vestiário gremista, o atleta participou da campanha do time e, mesmo lesionado, acompanhou junto do grupo cada etapa vencida pelo clube gaúcho.
- Sempre bom recordar essa conquista. Foi um dia muito especial para mim e para meus colegas e a coroação de um trabalho que vem sendo feito com muito empenho e dedicação. Sigo trabalhando para ajudar meus companheiros e o Grêmio na busca de mais títulos e queremos manter nossa dedicação para trazer muitas alegrias para o torcedor - diz o experiente jogador.
Contratado em 2015, o volante está em sua sexta temporada vestindo a camisa tricolor e criou desde cedo sua identificação com o clube e a torcida. Um doslíderes do vestiário e tutor dos jovens que sobem da base, Maicon até aqui disputou 219 jogos, marcou 13 gols e conquistou sete títulos.
Recuperado de lesão, o “Capita” está à disposição do técnico Renato Portaluppi para a partida contra o Goiás, na próxima segunda-feira (30), e deve aparecer entre os relacionados. Na atual temporada, o camisa 8 já atuou em 26 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo
Imagem de destaque
Orgulho excessivo: 5 signos mais arrogantes do zodíaco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados