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Relações entre Mbappé e Paris Saint-Germain passam pelo pior momento

Jogador está insatisfeito com ações de Leonardo, diretor esportivo do clube francês, e Nasse Al-Khelaifi tenta interferir por renovação do craque...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 14:25

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 14:25
Crédito: Divulgação / Site oficial do PSG
As relações entre Mbappé e Paris Saint-Germain passam por um momento conturbado, segundo o jornalista Jano Resseguié, da "RMC". As informações apontam que o entorno do jogador possui muitas divergências com as ações de Leonardo, diretor esportivo do clube.- O presidente Al-Kehlaifi tomou as rédeas, pois neste momento Mbappé não quer renovar (o contrato). Está disposto a cumprir seu último ano. Ele avisou de sua decisão em uma conversa com o técnico Mauricio Pochettino após a partida contra Portugal e antes das oitavas de final.
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Ainda assim, o PSG se esforça para trazer reforços de alto nível e buscar o título da Champions League. Até o momento, o clube anunciou a chegada de Wijnaldum, mas também está próximo de acertar as contratações de Hakimi, Donnarumma e Sergio Ramos.
Apesar dos esforços em montar uma equipe competitiva, Mbappé segue sendo dono do seu destino e, neste momento, está disposto a deixar o clube francês em 2022 sem custos. E o caminho será longo no próximo ano em busca de uma renovação.

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