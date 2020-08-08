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Relação do Galo para duelo com o Fla tem Guga dentro e Otero fora

O meia venezuelano não foi relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli para a estreia do Atlético-MG, neste domingo, no Maracanã...
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Publicado em 

08 ago 2020 às 18:42

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 18:42

Crédito: Otero ficou de fora da lista de Sampaoli para a estreia do Galo contra o Flamengo, pelo Brasileiro-(Bruno Cantini/Atlético-MG
A relação de atletas para a estreia do Atlético-MG no Campeonato Brasileiro, neste domingo, 9 de agosto, às 16h, no Maracanã, contra o Flamengo, teve novidades. O técnico Jorge Sampaoli convocou 23 jogadores e na lista não consta o meia Otero, mas há a volta de Guga, que não ficou nem no banco no clássico contra o América-MG, pelo jogo de volta das semifinais do Mineiro 2020. A ausência de Guga diante do Coelho se dera pela negociação do alvinegro com o Spartak Moscou, que ofereceu R$ 28 milhões pelo lateral, que está perto de completar 22 anos. Porém, o presidente Sérgio Sette Câmara, em entrevista à Rádio Super FM, não confirmou se irá vender o jogador, pois ainda pode esperar a janela de setembro do futebol europeu abrir para tentar obter outras ofertas. Além de Otero, que não teve sua ausência explicada, outra ausência entre os relacionados é do meia Dylan Borrero, que não teve chances com Sampaoli. O venezuelano estaria sendo envolvido em uma negociação com o Tigres-MEX para que o atacante Vargas venha jogar no Galo. A grande novidade da lista de Sampaoli é do meia Calebe, de 20 anos, que fez boa Copa São Paulo de Juniores e tem agradado o treinador nos trabalhos na Cidade do Galo. Confira a lista completa abaixo: Goleiros: Rafael, Victor e Matheus MendesLaterais-direitos: Mariano e GugaLaterais-esquerdos: Guilherme Arana e Fábio SantosZagueiros: Réver, Junior Alonso, Igor Rabello, Gabriel e BuenoVolantes: Jair, Allan, Alan Franco e Léo SenaMeias: Nathan, Hyoran e CalebeAtacantes: Keno, Savarino, Marrony e Marquinhos

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