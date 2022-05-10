Relação de Haaland com o Manchester City e o futebol inglês começou ainda na infância

O Manchester City confirmou nesta terça-feira a contratação do atacante norueguês Erling Haaland para a próxima temporada. Esta é a primeira passagem do goleador pelo futebol inglês, mas sua relação com o Manchester City e a Inglaterra começou ainda na infância. O LANCE! mostra, na sequência, toda a história do novo reforço dos Citizens com a Terra da Rainha.RIVALIDADE FAMILIAR COM O UNITEDPara entender um pouco melhor a relação do norueguês com a Inglaterra, é preciso se lembrar do seu pai. Alfie Haaland também foi jogador e atuou no futebol inglês, inclusive no Manchester City. Ele era um volante que também atuava de lateral-direito conhecido por marcar duro e não tolerar provocações.

Na época em que o filho nasceu, Alf jogava no Leeds United e era um dos destaques do time, que tinha como seu principal rival na época o Manchester United, que contava com Roy Keane, um dos principais "bad boys" do futebol. Em 1997, as duas equipes se enfrentaram pela Premier League, e em um lance, Haaland derrubou o irlandês e após a queda, gritou na cara do jogador, acreditando que ele estava simulando. Porém, Keane tinha rompido o ligamento do joelho na corrida, o que foi uma das lesões mais sérias de sua carreira.

Keane não se esqueceu e se vingou quatro anos depois. Haaland jogava já no Manchester City e no primeiro clássico, o irlandês deu uma forte entrada no norueguês: ele cravou a chuteira contra o joelho direito do jogador rival. Depois deste lance, o rendimento de Alfie não foi mais o mesmo e, muito por conta disso, o volante teve que encerrar sua carreira poucos anos depois.

Há várias fotos de Haaland com camisa do Manchester City quando pequeno, junto com os irmãos. É importante lembrar que o jogador nasceu pouco antes de seu pai ir para o City. Seu irmão mais velho também já chegou a entrar em campo junto com jogadores do time.Aliás, Haaland quase foi contratado pelo clube de sua cidade natal, na época em que o norueguês tinha 17 anos. Porém, a transferência não se concretizou porque o seu clube Molde pediu 4 milhões de libras, quantia que o Leeds não tinha condições de pagar.

Pessoas próximas também já disseram que Haaland era torcedor dos Whites. Seu pai disse à rádio inglesa "TalkSport" que o atacante também torcia pelo Manchester City e o Nottingham Forest.

O atacante também chegou a dizer à emissora norueguesa "AftenSpoten", em 2017, que seu sonho era vencer a Premier League pelo Leeds United. HALAND PAI NO CITY Alf Haaland defendeu as cores do Manchester City em uma época que o clube não era rico como hoje e não contava com muitos jogadores badalados, exceto George Weah, que deixou o clube no meio da temporada 2000/01.

Haaland teve três temporadas no clube, onde fez 38 jogos e marcou 3 gols, muito por conta das constantes lesões que teve durante sua passagem, que foi uma de suas últimas antes de encerrar a carreira.

Portanto, já dá para dizer que Erling Haaland está habituado com o futebol da terra da rainha. Talvez ele possa contar com os conselhos do pai que já jogou em seu novo clube e pelas fotos que circulam do norueguês com camisa do City quando adolescente, o que faz com que o torcedor dos Sky Blues não se preocupe com a identificação.

*Estagiário sob supervisão de Hugo Mirandela