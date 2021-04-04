Relação com os jovens e intensidade: as mudanças de Crespo nos treinos do São Paulo

Uma das principais mudanças são as intensidades relatadas nos treinamentos, que são realizados prioritariamente na parte da manhã. Exercícios em campo reduzido e um contra um são frequentemente passados para os jogadores, além das repetições nas trocas de passes.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Outro ponto que merece destaque é a participação das equipes Sub-17 e Sub-20 do São Paulo na rotina dos treinamentos dos jogadores do time principal. Durante a última semana, na sexta-feira o time Sub-20 treinou com o elenco de Crespo, assim como anunciado pelo clube. Já na quarta-feira, o elenco do Sub-17 foi o escolhido para participar das atividades na Barra Funda sob o olhar atento da comissão técnica. Esses treinamentos são realizados para Crespo poder ver o que tem disponível nas categorias inferiores do Tricolor e também para manter o ritmo de jogo dos atletas profissionais, já que o Campeonato Paulista está paralisado devido a pandemia do novo coronavírus.