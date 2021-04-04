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Relação com os jovens e intensidade: as mudanças de Crespo nos treinos do São Paulo

Comissão técnica do argentino vem promovendo uma espécie de 'intercâmbio' com jogadores do Sub-17 e Sub-20. Intensidade também é elogiada pelos jogadores...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 17:30

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 17:30
Crédito: Reprodução/ Twitter @SaoPauloFC
O técnico Hernán Crespo chegou no São Paulo e promoveu algumas mudanças nos treinamentos dos atletas, realizados no CT da Barra Funda, para conseguir que o elenco assimile melhor as suas ideias de jogo para a temporada.
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Uma das principais mudanças são as intensidades relatadas nos treinamentos, que são realizados prioritariamente na parte da manhã. Exercícios em campo reduzido e um contra um são frequentemente passados para os jogadores, além das repetições nas trocas de passes.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Outro ponto que merece destaque é a participação das equipes Sub-17 e Sub-20 do São Paulo na rotina dos treinamentos dos jogadores do time principal. Durante a última semana, na sexta-feira o time Sub-20 treinou com o elenco de Crespo, assim como anunciado pelo clube. Já na quarta-feira, o elenco do Sub-17 foi o escolhido para participar das atividades na Barra Funda sob o olhar atento da comissão técnica. Esses treinamentos são realizados para Crespo poder ver o que tem disponível nas categorias inferiores do Tricolor e também para manter o ritmo de jogo dos atletas profissionais, já que o Campeonato Paulista está paralisado devido a pandemia do novo coronavírus.

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