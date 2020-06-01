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futebol

Reino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentena

Apesar de decreto dizendo que a partir do dia oito de junho quem chegar no Reino Unido deve passar por isolamento de duas semanas, medida deve ter exceção para esportes...
LanceNet

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Publicado em 

01 jun 2020 às 13:06

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 13:06

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP
O governo britânico está pensando em abrir exceções para o esporte de elite quanto a quarentena obrigatória para pessoas que entre de fora no seus países, segundo o “The Times”. Com isso, aumenta a possibilidade para que o confronto entre Manchester City e Real Madrid seja decidido, além de possíveis novos duelos na Liga dos Campeões e Liga Europa.
O Chelsea também enfrenta o Bayern de Munique em Londres, enquanto Manchester United, Wolverhampton e Glasgow Rangers têm confrontos marcados para a segunda competição mais importante do continente europeu em seus domínios.
O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou no último mês de maio que a partir do dia oito de junho iria se instaurar uma quarentena obrigatória para pessoas que entrassem de fora no Reino Unido com o objetivo de prevenção contra a expansão do novo coronavírus. Além do futebol, a Fórmula 1 também pode se beneficiar com a exceção que o governo deve impor.
O plano da Uefa é retomar suas competições apenas em agosto, o que também dá mais tempo para que os governos avaliem a situação de cada país até o momento dos torneios. A abertura do Reino Unido é chave para os planos da entidade na continuidade das suas competições que estão em fase final.E MAIS:Barcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebolRoma e Juventus entram em lista de interessados por matador da AtalantaPresidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporadaAntes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona E MAIS:

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