Reino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentena

O governo britânico está pensando em abrir exceções para o esporte de elite quanto a quarentena obrigatória para pessoas que entre de fora no seus países, segundo o “The Times”. Com isso, aumenta a possibilidade para que o confronto entre Manchester City e Real Madrid seja decidido, além de possíveis novos duelos na Liga dos Campeões e Liga Europa.
O Chelsea também enfrenta o Bayern de Munique em Londres, enquanto Manchester United, Wolverhampton e Glasgow Rangers têm confrontos marcados para a segunda competição mais importante do continente europeu em seus domínios.
O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou no último mês de maio que a partir do dia oito de junho iria se instaurar uma quarentena obrigatória para pessoas que entrassem de fora no Reino Unido com o objetivo de prevenção contra a expansão do novo coronavírus. Além do futebol, a Fórmula 1 também pode se beneficiar com a exceção que o governo deve impor.
O plano da Uefa é retomar suas competições apenas em agosto, o que também dá mais tempo para que os governos avaliem a situação de cada país até o momento dos torneios. A abertura do Reino Unido é chave para os planos da entidade na continuidade das suas competições que estão em fase final.E MAIS:Barcelona começa a estudar volta da torcida aos estádios de futebolRoma e Juventus entram em lista de interessados por matador da AtalantaPresidente do Brescia revela oferta do Barça e possíveis destinos para Sandro Tonali na próxima temporadaAntes de Lautaro, Marcus Rashford já foi alvo de interesse do Barcelona E MAIS: