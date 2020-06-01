Reino Unido pode receber times estrangeiros sem realizar quarentena

Crédito: Fabrice Coffrini/AFP

O governo britânico está pensando em abrir exceções para o esporte de elite quanto a quarentena obrigatória para pessoas que entre de fora no seus países, segundo o “The Times”. Com isso, aumenta a possibilidade para que o confronto entre Manchester City e Real Madrid seja decidido, além de possíveis novos duelos na Liga dos Campeões e Liga Europa.

O Chelsea também enfrenta o Bayern de Munique em Londres, enquanto Manchester United, Wolverhampton e Glasgow Rangers têm confrontos marcados para a segunda competição mais importante do continente europeu em seus domínios.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou no último mês de maio que a partir do dia oito de junho iria se instaurar uma quarentena obrigatória para pessoas que entrassem de fora no Reino Unido com o objetivo de prevenção contra a expansão do novo coronavírus. Além do futebol, a Fórmula 1 também pode se beneficiar com a exceção que o governo deve impor.