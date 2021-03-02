Reino Unido planeja ser sede da Copa do Mundo em 2030

O Primeiro Ministro Boris Johnson confirmou que o Reino Unido vai disputar para ser sede da Copa do Mundo em 2030. Os britânicos devem enfrentar a candidatura única de Espanha-Portugal, considerada uma das favoritas para receber o torneio. A competição aconteceu na Inglaterra pela última vez em 1966.A Inglaterra deve sediar as semifinais e a final da Eurocopa 2021, mas o país se oferece para receber toda a competição. A intenção inicial da Uefa é realizar o torneio em 12 sedes em homenagem aos 60 anos da primeira disputa. No entanto, por conta da vacinação avançada no Reino Unido, a competição pode servir como uma espécie de propaganda para a candidatura à Copa do Mundo.