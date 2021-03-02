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futebol

Reino Unido planeja ser sede da Copa do Mundo em 2030

Primeiro Ministro britânico confirmou que quer receber o evento, mas deve enfrentar fortes candidaturas da Europa, África e América do Sul...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 08:39

LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2021 às 08:39
Crédito: Última Copa do Mundo no Reino Unido aconteceu em 1966 (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP
O Primeiro Ministro Boris Johnson confirmou que o Reino Unido vai disputar para ser sede da Copa do Mundo em 2030. Os britânicos devem enfrentar a candidatura única de Espanha-Portugal, considerada uma das favoritas para receber o torneio. A competição aconteceu na Inglaterra pela última vez em 1966.A Inglaterra deve sediar as semifinais e a final da Eurocopa 2021, mas o país se oferece para receber toda a competição. A intenção inicial da Uefa é realizar o torneio em 12 sedes em homenagem aos 60 anos da primeira disputa. No entanto, por conta da vacinação avançada no Reino Unido, a competição pode servir como uma espécie de propaganda para a candidatura à Copa do Mundo.
> Veja a tabela da Eurocopa
Boris Johnson já conta com o investimento necessário para a promoção do Reino Unido e está confiante de que o país criador do futebol terá a chance de receber o maior evento esportivo do mundo. Além da dupla Espanha-Portugal, o Marrocos pode ser outro candidato, enquanto Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai juntam forças para serem adversários à altura.

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