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Reino Unido e Irlanda devem sediar a Eurocopa de 2028 em conjunto

Países foram os únicos que apresentaram candidatura até o momento, e Uefa deve anunciar a sede no dia 7 de abril. Próxima edição, em 2024, será na Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2022 às 15:57

Publicado em 22 de Março de 2022 às 15:57

A seis anos da Eurocopa de 2028, a Uefa está próxima de definir a sede da última edição do torneio na década atual. E de acordo com informações do "Telegraph", da imprensa britânica, o Reino Unido e a Irlanda devem receber a competição de seleções em conjunto. O prazo de entrega de candidaturas oficiais se encerra nesta quarta-feira, mas até o momento nenhum outro país manifestou o interesse em receber o campeonato, além de Reino Unido e Irlanda. O Comitê Executivo da Uefa deve anunciar a decisão no dia 7 de abril.
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Inicialmente, o Reino Unido tinha o interesse em receber a Copa do Mundo de 2030, mas foi demovido da ideia por Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, que orientou pela Euro 2028. O continente briga para receber o Mundial citado com Portugal e Espanha, que apresentaram candidatura conjunta.
Caso Reino Unido e Irlanda sejam confirmadas como sedes da Eurocopa de 2028, o torneio receberá jogos em cinco países, algo que foi visto na edição passada da competição, que contou com 11 praças em 11 países diferentes. As nações do Reino Unido são Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte.
Uma possível novidade na edição de 2028 da Eurocopa é o aumento no número de seleções participantes. Atualmente, o torneio conta com 24 equipes divididas em seis grupos, mas a expectativa é que 32 times, divididos em oito grupos, formem a competição.
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A edição de 2024 da Eurocopa será disputada na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho. Ao todo, dez cidades germânicas receberão jogos: Berlim, Colônia, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.
Crédito: EstádiodeWembley,emLondres,recebeuúltimafinaldaEurocopa(Foto:LAURENCEGRIFFITHS/POOL/AFP

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