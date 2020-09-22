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Reino Unido descarta volta de público aos estádios em outubro; decisão deve seguir por mais seis meses

Com níveis de contágio pelo coronavírus em crescimento na região, primeiro-ministro Boris Johnson fez anúncio nesta terça-feira. Campeonato Inglês é afetado...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 14:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2020 às 14:48
Crédito: Estádios vazios dão a tônica do Campeonato Inglês na temporada (NICK POTTS / AFP
O Reino Unido tinha planos de fazer com que os torcedores voltassem aos estádios após o dia 1 de outubro, mas a medida foi cancelada após um aumento recente nos casos de Covid-19 na região. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Boris Johnson nesta terça (22) e afeta competições de alto nível, como o Campeonato Inglês.- Temos que levar em conta que a transmissão do vírus está afetando nossa capacidade de reabrir grandes eventos esportivos. Não é possível fazer isso no dia 1 de outubro, e eu reconheço as implicações disso em nossos clubes, que são a vida e alma das nossas comunidades - disse Boris, em pronunciamento.
O estado de alerta do Reino Unido em relação ao coronavírus subiu para o nível 4 - o que significa que a taxa de contágio está alta ou aumentando exponencialmente.
A decisão afeta as competições de futebol no país. Boris Johnson também afirmou que as competições não devem voltar a receber público nos próximos seis meses, e eventos-teste em outras modalidades, que receberiam até 1,000 pessoas, voltarão a ter portões fechados.
Duzentos milhões de libras (o equivalente a R$ 1,39 bilhão) já foram destinados para que o esporte possa se manter no Reino Unido, mas acredita-se que é necessária uma quantia mais elevada.
Os principais afetados pela ausência de público são os clubes de divisões inferiores, que têm nas receitas de bilheteria uma parte importante da renda.

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