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futebol

Reinier testa positivo para Covid-19, informa o Borussia Dortmund

Brasileiro está assintomático, cumpre isolamento em sua casa, mas está fora do duelo com o Club Brugge, pela Liga dos Campeões, nesta terça-feira. Demais atletas testam negativo...
LanceNet

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Publicado em 

23 nov 2020 às 19:03

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 19:03

Crédito: Divulgação / Borussia Dortmund
O meia-atacante Reinier, do Borussia Dortmund, testou positivo para a Covid-19 e será desfalque para o técnico Lucien Favre. De acordo com comunicado do clube alemão, o brasileiro está bem, sem sintomas e já cumpre isolamento em sua casa.Reinier esteve com a Seleção Brasileira Olímpica nas últimas duas semanas na Data-Fifa e, em seu retorno ao clube aurinegro, não foi relacionado para a goleada contra o Hertha Berlin, por 5 a 2, na capital germânica, no último sábado.
O Borussia Dortmund informou que todos os demais jogadores da equipe e funcionários do clube realizaram exames e os resultados deram negativo.

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