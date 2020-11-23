Reinier testa positivo para Covid-19, informa o Borussia Dortmund

O meia-atacante Reinier, do Borussia Dortmund, testou positivo para a Covid-19 e será desfalque para o técnico Lucien Favre. De acordo com comunicado do clube alemão, o brasileiro está bem, sem sintomas e já cumpre isolamento em sua casa.Reinier esteve com a Seleção Brasileira Olímpica nas últimas duas semanas na Data-Fifa e, em seu retorno ao clube aurinegro, não foi relacionado para a goleada contra o Hertha Berlin, por 5 a 2, na capital germânica, no último sábado.