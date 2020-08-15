Reinier acerta ida para o Borussia Dortmund, diz jornal espanhol

Reinier, joia brasileira revelada pelo Flamengo, irá assinar um contrato de empréstimo por dois anos com o Borussia Dortmund, segundo o jornal “Mundo Deportivo”. As informações indicam que o acordo está fechado e que o brasileiro viaja este sábado para a Alemanha para oficializar a transferência e ser apresentado.Na última sexta-feira, o “As’, também da Espanha, havia indicado que as negociações entre os dois clubes pelo empréstimo do jovem de 18 anos estavam avançadas. A matéria também trazia que Bayer de Munique, Valladolid, time de Ronaldo, e Real Sociedad também estavam na briga, mas corriam por fora.