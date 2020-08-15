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futebol

Reinier acerta ida para o Borussia Dortmund, diz jornal espanhol

Meia-atacante irá passar dois anos emprestado no clube alemão e deve retornar para o Real Madrid e ser integrado no elenco principal. Mudança é para desenvolvimento da joia...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 09:13

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 09:13

Crédito: Divulgação
Reinier, joia brasileira revelada pelo Flamengo, irá assinar um contrato de empréstimo por dois anos com o Borussia Dortmund, segundo o jornal “Mundo Deportivo”. As informações indicam que o acordo está fechado e que o brasileiro viaja este sábado para a Alemanha para oficializar a transferência e ser apresentado.Na última sexta-feira, o “As’, também da Espanha, havia indicado que as negociações entre os dois clubes pelo empréstimo do jovem de 18 anos estavam avançadas. A matéria também trazia que Bayer de Munique, Valladolid, time de Ronaldo, e Real Sociedad também estavam na briga, mas corriam por fora.
Reinier irá se juntar a um elenco recheado de jovens, como Jadon Sancho, Erling Haaland e Jude Bellingham na Alemanha. O atleta chegou à capital espanhola no início deste ano e teve alguns meses de experiência no Real Madrid Castilla, marcando gols e dando assistências. Espera-se que o jogador volte com 20 anos e seja integrado à equipe principal.

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