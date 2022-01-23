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Reinaldo vê São Paulo 'mais cascudo' e elogia reforços: 'Vieram aqui para fazer história'

Lateral-esquerdo do Tricolor comentou sobre a pré-temporada e a chegada dos novos jogadores para 2022...
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 15:00

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 15:00

O lateral-esquerdo do São Paulo, Reinaldo, falou sobre a pré-temporada da equipe, que vai chegando ao final com a estreia no Campeonato Paulista, dia 27, contra o Guarani, às 21h30, em Campinas. Ele elogiou também os novos reforços da equipe para 2022.  - Chegaram jogadores para fortalecer ainda mais nossa equipe, jogadores experientes, que têm histórias bonitas em outros clubes e com certeza vieram aqui para fazer história. É um time mais maduro, cascudo, que tenho certeza que vai deixar tudo dentro de campo para conseguir coisas grandes aqui no São Paulo. Tenho certeza que todos estão com esse pensamento. E também é bom um início de temporada com o Rogério, que pegou a gente no final da última temporada e agora está continuando, desde o começo. A pré-temporada está sendo proveitosa e tenho certeza que o que ele pedir, faremos dentro de campo e vamos ficar entrosados o mais rápido possível - disse o jogador, à 'SPFCTV'.
Com Covid-19 no começo da pré-temporada, Reinaldo perdeu os primeiros dias de treinamentos. No entanto, segundo ele, já se sente melhor e segue trabalhando muito para começar 2022 da melhor forma. - Estou bem, a pré-temporada é muito proveitosa. Infelizmente, perdi os primeiros dias, mas voltei mantendo a pegada para ficar bem fisicamente o mais rápido possível, para jogar e fazer excelentes jogos. O trabalho de toda comissão é muito proveitoso. Estamos assimilando bem e trabalhando muito forte - finalizou.
Crédito: Reinaldofalousobreapré-temporadadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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