Reinaldo vê São Paulo 'mais cascudo' e elogia reforços: 'Vieram aqui para fazer história'

O lateral-esquerdo do São Paulo, Reinaldo, falou sobre a pré-temporada da equipe, que vai chegando ao final com a estreia no Campeonato Paulista, dia 27, contra o Guarani, às 21h30, em Campinas. Ele elogiou também os novos reforços da equipe para 2022. - Chegaram jogadores para fortalecer ainda mais nossa equipe, jogadores experientes, que têm histórias bonitas em outros clubes e com certeza vieram aqui para fazer história. É um time mais maduro, cascudo, que tenho certeza que vai deixar tudo dentro de campo para conseguir coisas grandes aqui no São Paulo. Tenho certeza que todos estão com esse pensamento. E também é bom um início de temporada com o Rogério, que pegou a gente no final da última temporada e agora está continuando, desde o começo. A pré-temporada está sendo proveitosa e tenho certeza que o que ele pedir, faremos dentro de campo e vamos ficar entrosados o mais rápido possível - disse o jogador, à 'SPFCTV'.