Reinaldo vê queda no segundo tempo, mas valoriza vitória do São Paulo

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Reinaldo, lateral-esquerdo do São Paulo, disse que a equipe fez um grande primeiro tempo na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, neste domingo, e admitiu que o desempenho na etapa final não foi tão bom. Ele, no entanto, salientou que o importante era vencer.

Fernando Diniz fez quatro trocas na formação titular: entraram Diego Costa e Léo na zaga, nas vagas de Arboleda e Bruno Alves, e Gabriel Sara e Luciano mais à frente, substituindo Liziero e Igor Gomes. O time também teve postura um pouco menos agressiva que o normal.

- O Diniz pediu para gente jogar desse jeito. Teve mudança, os meninos vinham treinando, sabem o jeito que o professor gosta de jogar. Fizemos grande primeiro tempo, no segundo demos uma caída, mas o importante é conseguir os três pontos. É muito difócil jogar contra o Sport aqui na Ilha. Agora é ir para casa e descansar, porque a gente tem um jogo muito importante - disse o lateral.