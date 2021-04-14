Reinaldo renova contrato com o São Paulo até o final de 2022

O São Paulo anunciou no começo da noite desta quarta-feira (14), a renovação de contrato do lateral-esquerdo Reinaldo por mais uma temporada. O vínculo do jogador, que ia até o final deste ano, foi estendido para o fim de 2022.

Vale ressaltar que o acordo foi prorrogado automaticamente devido a metas que o lateral atingiu em um contrato assinado em outubro de 2019, que venceria no final desta temporada.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Reinaldo chegou no São Paulo em 2013 e atuou por duas temporadas no Tricolor. Depois, acabou sendo emprestado para Ponte Preta e Chapecoense, retornando ao Morumbi em 2018. Titular absoluto da lateral-esquerda, o camisa seis é um dos pilares da equipe de Crespo, e jogou todas as partidas do estadual até o momento. No entanto, ele deve ser um dos poupados no confronto diante do Guarani, nesta quarta-feira, às 21h30, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.