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futebol

Reinaldo pede apoio da torcida: 'Que eles não desistam de nos apoiar'

Lateral-esquerdo marcou o gol de empate do São Paulo contra o Coritiba, no Couto Pereira. ele lamentou o resultado, mas disse que a equipe está tentando melhorar o desempenho...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:32

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:32

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O lateral-esquerdo Reinaldo lamentou o empate do São Paulo por 1 a 1 contra o Coritiba, no Couto Pereira. O camisa seis destacou a entrega da equipe e pediu para a torcida não desistir de apoiar o elenco são-paulino. - Que os torcedores não desistam de acreditar na gente, que estamos lutando, buscando o resultado. Não estamos conseguindo, hoje teve dois gols anulados pelo VAR, a gente está criando - afirmou, em entrevista após o jogo para o 'Premiere'.
Reinaldo também projetou a próxima partida, contra o Atlético-GO, no Morumbi, na próxima quarta-feira (7), às 20h30.
- Agora é descansar e pensar na próxima partida. Conseguimos arrancar um gol de empate, poderíamos ter saído com a vitória. Agora é descansar e partir pra próxima pra reverter - finalizou.
Com esse resultado, o São Paulo saiu do G-4 do Brasileirão, com vinte pontos conquistados.

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