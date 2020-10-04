Reinaldo pede apoio da torcida: 'Que eles não desistam de nos apoiar'

O lateral-esquerdo Reinaldo lamentou o empate do São Paulo por 1 a 1 contra o Coritiba, no Couto Pereira. O camisa seis destacou a entrega da equipe e pediu para a torcida não desistir de apoiar o elenco são-paulino. - Que os torcedores não desistam de acreditar na gente, que estamos lutando, buscando o resultado. Não estamos conseguindo, hoje teve dois gols anulados pelo VAR, a gente está criando - afirmou, em entrevista após o jogo para o 'Premiere'.