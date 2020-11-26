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Reinaldo pede anulação da partida contra o Ceará: 'Isso não existe'

Lateral-esquerdo reclamou da arbitragem que anulou gol de Pablo na segunda etapa. Camisa seis pediu para a diretoria do São Paulo conversar com a CBF...

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 21:39

LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2020 às 21:39
Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Lancepress!
O lateral-esquerdo Reinaldo desabafou contra a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhaes após o empate por 1 a 1 contra o Ceará, no Castelão. Para o jogador, a diretora são-paulina precisa conversar com a CBF para pedir uma possível anulação da partida.
- A reclamação é que o juiz autorizou validando o gol e depois ele volta atrás do nada. O VAR deu o gol e ele voltou para rever outra coisa. Não sei o que esse jogo vai acontecer. Nossa diretoria deve falar com a CBF, para anulação da partida. Isso não existe. Dar o gol e voltar atrás. Isso eu nunca tinha visto - afirmou o jogador ao 'Premiere'. O lance polêmico aconteceu aos doze minutos do segundo tempo, quando Pablo, em posição de impedimento, aproveitou chute desviado na zaga do Ceará e marcou. A arbitragem deu impedimento, mas após contato com o VAR, confirmou o gol. O problema é que depois o juiz voltou atrás e marcou novamente a posição irregular.
Reinaldo lamentou o resultado e afirmou a importância que o jogo tinha para a equipe, que poderia assumir a liderança em caso de vitória e tropeço do Atlético-MG.
- Sabemos que era um jogo importante para chegar na ponta da tabela e nossa equipe fez o nosso jogo. Tivemos a oportunidade de fazer o segundo. Não conseguimos fazer. Temos um jogo importante contra o Bahia, lá. Vamos descansar que temos muitos jogos pela frente para buscar a liderança - finalizou.
O São Paulo agora enfrentará o Bahia, fora de casa, no sábado (28), às 17h, pelo Campeonato Brasileiro.

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