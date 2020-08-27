Reinaldo leva terceiro amarelo e não joga o clássico contra o Corinthians

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O São Paulo terá uma baixa importante para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (30), no Morumbi. O lateral esquerdo Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo nos acréscimos da vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, e está fora da partida.

Com isso, o Tricolor deve ter o retorno do zagueiro Bruno Alves para formar a dupla de zaga com Diego Costa. Quem deve substituir Reinaldo na lateral é Léo, que atuou como zagueiro nas duas últimas partidas, diante do Sport e do Furacão.