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futebol

Reinaldo leva terceiro amarelo e não joga o clássico contra o Corinthians

Lateral esquerdo levou cartão nos acréscimos após uma falta em Christian, atacante do Athletico-PR. Com isso, Bruno Alves deve voltar para a zaga, com Léo na lateral...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 21:21

LanceNet

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Publicado em 

26 ago 2020 às 21:21
Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
O São Paulo terá uma baixa importante para o clássico contra o Corinthians, no próximo domingo (30), no Morumbi. O lateral esquerdo Reinaldo levou o terceiro cartão amarelo nos acréscimos da vitória sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira, e está fora da partida.
Com isso, o Tricolor deve ter o retorno do zagueiro Bruno Alves para formar a dupla de zaga com Diego Costa. Quem deve substituir Reinaldo na lateral é Léo, que atuou como zagueiro nas duas últimas partidas, diante do Sport e do Furacão.
Com a vitória diante do Athletico-PR, por 1 a 0, em jogo adiantado da 11ª rodada, o São Paulo pulou para a terceira colocação na tabela, com dez pontos conquistados em cinco jogos.

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