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futebol

Reinaldo leva o terceiro amarelo e está suspenso para o jogo da volta

Lateral-esquerdo tomou advertência no último lance da partida e não enfrenta o Grêmio, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, no Morumbi pela semifinal da Copa do Brasil...

Publicado em 24 de Dezembro de 2020 às 00:11

LanceNet

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Publicado em 

24 dez 2020 às 00:11
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O São Paulo tem um desfalque certo para o jogo da volta das semifinais da Copa do Brasil contra o Grêmio, às 21h30, na próxima quarta-feira (30), no Morumbi. O lateral-esquerdo Reinaldo recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Retrospectiva-2020: Das eliminações à esperança de um título… O ano do São Paulo
O camisa seis recebeu a advertência no último lance do jogo, após discussão na grande área e reclamação com o juiz Marcelo de Lima Henrique.
VEJA A TABELA DA COPA DO BRASILSem Reinaldo, o técnico Fernando Diniz tem como opção na reserva o lateral Léo, que também faz a função de zagueiro. Outro jogador que pode atuar na posição é Tchê Tchê.
Com a derrota, o São Paulo precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar às penalidades. Caso vença por dois ou mais gols, avança de fase.

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