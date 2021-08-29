Reinaldo lamenta gol sofrido pelo São Paulo no empate contra o Juventude: 'Gosto amargo'

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

O lateral-esquerdo Reinaldo voltou a marcar um gol pelo São Paulo após exatos seis meses. O jogador anotou o tento do Tricolor no empate em 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo (29), em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Brasileirão.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA equipe do Morumbi saiu na frente contra o Papo, aos 40 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate oito minutos depois, o que vez o camisa 6 são paulino lamentar o placar final.

- É um gosto amargo, sim. Vamos voltar para casa e chegar lá trabalhar forte para a gente retomar muito melhor do que quando paramos – disse Reinaldo ao Grupo Globo na saída do gramado.

O gol sofrido pelo São Paulo foi fruto de uma bola parada defensiva, onde o centroavante Ricardo Bueno aproveitou uma falta alçada a área pelo meia Guilherme Castillo. E Reinaldo alertou pelos cuidados em lances como esse.

- A gente sabia que vinha aqui para vencer e subir mais na tabela. Infelizmente tomamos o gol ali. É trabalhar também essa bola parada até voltar a competição e não tomar mais esses gols – afirmou o lateral.