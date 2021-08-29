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Reinaldo lamenta gol sofrido pelo São Paulo no empate contra o Juventude: 'Gosto amargo'

Lateral marcou o gol são paulino no empate em 1 a 1 contra o Juventude e alertou a dificuldade do Tricolor nas bolas aéreas defensivas: 'Trabalhar para não tomar esses gols'...

Publicado em 29 de Agosto de 2021 às 19:05

LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2021 às 19:05
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
O lateral-esquerdo Reinaldo voltou a marcar um gol pelo São Paulo após exatos seis meses. O jogador anotou o tento do Tricolor no empate em 1 a 1 contra o Juventude, neste domingo (29), em Caxias do Sul, pela 18ª rodada do Brasileirão.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosA equipe do Morumbi saiu na frente contra o Papo, aos 40 minutos do segundo tempo, mas sofreu o empate oito minutos depois, o que vez o camisa 6 são paulino lamentar o placar final.
- É um gosto amargo, sim. Vamos voltar para casa e chegar lá trabalhar forte para a gente retomar muito melhor do que quando paramos – disse Reinaldo ao Grupo Globo na saída do gramado.
O gol sofrido pelo São Paulo foi fruto de uma bola parada defensiva, onde o centroavante Ricardo Bueno aproveitou uma falta alçada a área pelo meia Guilherme Castillo. E Reinaldo alertou pelos cuidados em lances como esse.
- A gente sabia que vinha aqui para vencer e subir mais na tabela. Infelizmente tomamos o gol ali. É trabalhar também essa bola parada até voltar a competição e não tomar mais esses gols – afirmou o lateral.
Reinaldo não ia às redes há exatos seis meses, a última vez havia sido no dia 29 de abril, na vitória são paulina sobre o Rentistas, por 2 a 0, no Morumbi, ainda pela fase de grupos da Copa Libertadores.

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