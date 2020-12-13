Reinaldo lamenta derrota para o Corinthians: 'Entramos abaixo'

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

O São Paulo perdeu para o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma partida abaixo do ideal, o Tricolor não conseguiu furar a forte marcação corintiana. O lateral-esquerdo Reinaldo comentou sobre o revés e a fraca atuação são-paulina na partida.

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- Nós entramos abaixo no primeiro tempo, entramos diferente do que é a nossa equipe. Diniz cobrou isso no intervalo, tentamos melhorar, mas infelizmente não conseguimos o resultado. Infelizmente não ganhamos mas estamos na frente, agora é manter a tranquilidade, tem jogo importante na quarta, confronto direto, é manter a calma e dentro da nossa casa podemos sair com o resultado positivo - afirmou, em entrevista ao 'Premiere' após o jogo.Questionado sobre se a derrota no clássico e o mantimento do tabu de não vencer na Neo Química Arena poderia atrapalhar o fator psicológico, Reinaldo fez questão de enaltecer a vantagem do clube na liderança.

– Sabemos que é ruim perder o clássico, mas vamos focar na próxima partida, a próxima final, temos um confronto direto. Vamos manter a calma, o professor vai falar com a gente para conseguirmos fazer nosso jogo e conseguir um bom resultado na nossa casa - finalizou.