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futebol

Reinaldo lamenta derrota para o Corinthians: 'Entramos abaixo'

Lateral-esquerdo comentou partida abaixo da ideal no revés por 1 a 0 para o rival e garantiu foco no duelo direto contra o Atlético-MG, na próxima quarta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2020 às 20:33

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 20:33

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium
O São Paulo perdeu para o Corinthians por 1 a 0, neste domingo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma partida abaixo do ideal, o Tricolor não conseguiu furar a forte marcação corintiana. O lateral-esquerdo Reinaldo comentou sobre o revés e a fraca atuação são-paulina na partida.
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- Nós entramos abaixo no primeiro tempo, entramos diferente do que é a nossa equipe. Diniz cobrou isso no intervalo, tentamos melhorar, mas infelizmente não conseguimos o resultado. Infelizmente não ganhamos mas estamos na frente, agora é manter a tranquilidade, tem jogo importante na quarta, confronto direto, é manter a calma e dentro da nossa casa podemos sair com o resultado positivo - afirmou, em entrevista ao 'Premiere' após o jogo.Questionado sobre se a derrota no clássico e o mantimento do tabu de não vencer na Neo Química Arena poderia atrapalhar o fator psicológico, Reinaldo fez questão de enaltecer a vantagem do clube na liderança.
– Sabemos que é ruim perder o clássico, mas vamos focar na próxima partida, a próxima final, temos um confronto direto. Vamos manter a calma, o professor vai falar com a gente para conseguirmos fazer nosso jogo e conseguir um bom resultado na nossa casa - finalizou.
Mesmo com a derrota, o Tricolor é o líder do Brasileirão com 50 pontos, quatro a mais que o Atlético-MG, vice-líder. Os dois se enfrentam na próxima quarta-feira (16), às 21h30, no Morumbi.

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