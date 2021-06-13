Reinaldo lamenta começo ruim do São Paulo no Brasileiro: 'Não podíamos começar assim'

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo foi derrotado pelo Atlético-MG por 1 a 0, no Mineirão e segue sem vencer nesta edição do Campeonato Brasileiro, com apenas um ponto em três partidas disputadas. Depois da derrota, o lateral-esquerdo Reinaldo falou sobre esse começo ruim da equipe no torneio.

ATUAÇÕES – Sem poder de reação, São Paulo vai mal e perde mais uma no Brasileiro

Segundo o camisa seis, esse não era o início que o Tricolor queria na competição, mas enalteceu o empenho e dedicação da equipe.

VEJA A TABELA E SIMULE OS RESULTADOS DO BRASILEIRÃO - A gente sabe que não podíamos começar o Brasileiro assim, uma competição tão difícil. Mas não faltou dedicação ou empenho para buscar o resultado e fazer os gols. Não conseguimos, mas o trabalho continua - disse o jogador, em entrevista à 'TV Globo'.

Reinaldo ainda projetou as próximas partidas do São Paulo no torneio. O Tricolor tem apenas um ponto em três jogos disputados.