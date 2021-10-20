Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Reinaldo ganha nova sequência como titular do São Paulo; veja números dele na temporada
futebol

Reinaldo ganha nova sequência como titular do São Paulo; veja números dele na temporada

Lateral-esquerdo vem de três partidas como titular e deu a assistência para o gol de Calleri no Majestoso. Camisa seis é o jogador com mais passes para gol na temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 out 2021 às 14:30

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 14:30

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O lateral-esquerdo Reinaldo vem ganhando uma nova sequência como titular na equipe do São Paulo e vem correspondendo. No clássico contra o Corinthians, na última segunda-feira, ele deu assistência para o gol de Calleri, que garantiu a vitória por 1 a 0, no Morumbi.  Reinaldo, inclusive, é o líder em assistências nesta temporada, com dez. No Campeonato Brasileiro, foram duas, contra Corinthians e Bahia. Já na Copa do Brasil, ele deu passes para gol contra Fortaleza, Vasco, e 4 de Julho-PI (2).
Na Libertadores, ele deu uma assistência contra o Sporting Cristal (PER). Pelo Campeonato Paulista, o camisa seis tocou para gols diante de São Caetano (2) e Inter de Limeira.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além das assistências, Reinaldo marcou quatro gols no ano, contra São Caetano, Rentistas (URU), Juventude e Fluminense.
Vale ressaltar que o camisa seis vem uma boa disputa pela titularidade com Welington, cria da base são-paulina. Reinaldo, inclusive, ficou na reserva em quatro jogos seguidos, contra Atlético-MG, Chapecoense, Cuiabá e Santos. Ele voltou ao time titular diante do Ceará, na estreia de Rogério Ceni no comando.
Na temporada, Reinaldo soma 3373 minutos, com 42 jogos, sendo 20 vitórias, 14 empates e oito derrotas. Ao todo, o jogador soma 309 partidas, 24 gols e 35 assistências com a camisa do São Paulo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados