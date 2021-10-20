Reinaldo ganha nova sequência como titular do São Paulo; veja números dele na temporada

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O lateral-esquerdo Reinaldo vem ganhando uma nova sequência como titular na equipe do São Paulo e vem correspondendo. No clássico contra o Corinthians, na última segunda-feira, ele deu assistência para o gol de Calleri, que garantiu a vitória por 1 a 0, no Morumbi. Reinaldo, inclusive, é o líder em assistências nesta temporada, com dez. No Campeonato Brasileiro, foram duas, contra Corinthians e Bahia. Já na Copa do Brasil, ele deu passes para gol contra Fortaleza, Vasco, e 4 de Julho-PI (2).

Na Libertadores, ele deu uma assistência contra o Sporting Cristal (PER). Pelo Campeonato Paulista, o camisa seis tocou para gols diante de São Caetano (2) e Inter de Limeira.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Além das assistências, Reinaldo marcou quatro gols no ano, contra São Caetano, Rentistas (URU), Juventude e Fluminense.

Vale ressaltar que o camisa seis vem uma boa disputa pela titularidade com Welington, cria da base são-paulina. Reinaldo, inclusive, ficou na reserva em quatro jogos seguidos, contra Atlético-MG, Chapecoense, Cuiabá e Santos. Ele voltou ao time titular diante do Ceará, na estreia de Rogério Ceni no comando.