Reinaldo ganha espaço com Ceni e chega ao terceiro jogo seguido como titular do São Paulo após um mês

Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net

A chegada de Rogério Ceni ao São Paulo veio acompanhada de mudanças na escalação titular da equipe. Uma dessas mudanças foi a volta do lateral esquerdo Reinaldo ao elenco titular, deixando o garoto Welington no banco de reservas. Assim, o camisa 6 do Tricolor voltou a ser titular por três jogos seguidos, feito que não se repetia desde setembro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!

Com Crespo no comando, Reinaldo entrou em campo 40 vezes. Destes jogos, o lateral saiu do banco de reservas quatro vezes. No total, Reinaldo marcou quatro gols e deu dez assistências.

Entretanto, conforme Welington, que subiu da base ao final da temporada 2020, começou a receber oportunidades e mostrar bastante potencial, o jovem passou a ganhar cada vez mais minutos, colocando Reinaldo no banco.

Com isso, os últimos quatro jogos de Crespo à frente do São Paulo tiveram Welington como titular e Reinaldo como reserva. No jogos contra o Atlético-MG, a Chapecoense, o Santos e o Cuiabá, o camisa 6 ficou no banco, entrando em campo apenas na primeira partida da sequência, no segundo tempo.

Com a chegada de Rogério Ceni, Welington foi para a reserva, enquanto Reinaldo reassumiu a titularidade diante do Ceará, do Corinthians e do Red Bull Bragantino. Welington entrou em campo apenas contra o Ceará, substituindo Orejuela. Reinaldo foi substituído futuramente na partida.

Contra o Corinthians, Reinaldo mostrou porque Ceni confia nele. Além de fazer uma boa partida de forma geral, o camisa 6 deu a assistência para o gol de Jonathan Calleri, que deu a vitória ao São Paulo ainda no primeiro tempo.No jogo contra o Red Bull Bragantino, Reinaldo teve atuação regular, mas seu substituto sequer esteve no banco de reservas. Ceni explicou, porém, que o lateral havia se recuperado de lesão e, portanto, foi poupado.

- Na verdade, ele ficou três dias nessa semana no departamento médico, por conta de uma pancada no jogo contra o Santos. Como jogamos com dois zagueiros e o Léo ficou no banco, e ele (Welington) ficou três dias sem treinar, eu preferi trazer o Léo, que poderia fazer essa função. Mas Welington deve estar com nós no próximo jogo - explicou o treinador.

Com Reinaldo retomando a titularidade no São Paulo, a briga pela lateral esquerda são-paulina, que parecia estar chegando a uma decisão, se intensificou e deve ter novos capítulos nas próximas rodadas.