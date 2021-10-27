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Reinaldo ganha espaço com Ceni e chega ao terceiro jogo seguido como titular do São Paulo após um mês

Lateral-esquerdo começou as partidas contra Ceará, Corinthians e Red Bull Bragantino. Com Crespo, tinha ficado no banco em quatro partidas seguidas...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 08:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A chegada de Rogério Ceni ao São Paulo veio acompanhada de mudanças na escalação titular da equipe. Uma dessas mudanças foi a volta do lateral esquerdo Reinaldo ao elenco titular, deixando o garoto Welington no banco de reservas. Assim, o camisa 6 do Tricolor voltou a ser titular por três jogos seguidos, feito que não se repetia desde setembro.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Com Crespo no comando, Reinaldo entrou em campo 40 vezes. Destes jogos, o lateral saiu do banco de reservas quatro vezes. No total, Reinaldo marcou quatro gols e deu dez assistências.
Entretanto, conforme Welington, que subiu da base ao final da temporada 2020, começou a receber oportunidades e mostrar bastante potencial, o jovem passou a ganhar cada vez mais minutos, colocando Reinaldo no banco.
Com isso, os últimos quatro jogos de Crespo à frente do São Paulo tiveram Welington como titular e Reinaldo como reserva. No jogos contra o Atlético-MG, a Chapecoense, o Santos e o Cuiabá, o camisa 6 ficou no banco, entrando em campo apenas na primeira partida da sequência, no segundo tempo.
Com a chegada de Rogério Ceni, Welington foi para a reserva, enquanto Reinaldo reassumiu a titularidade diante do Ceará, do Corinthians e do Red Bull Bragantino. Welington entrou em campo apenas contra o Ceará, substituindo Orejuela. Reinaldo foi substituído futuramente na partida.
Contra o Corinthians, Reinaldo mostrou porque Ceni confia nele. Além de fazer uma boa partida de forma geral, o camisa 6 deu a assistência para o gol de Jonathan Calleri, que deu a vitória ao São Paulo ainda no primeiro tempo.No jogo contra o Red Bull Bragantino, Reinaldo teve atuação regular, mas seu substituto sequer esteve no banco de reservas. Ceni explicou, porém, que o lateral havia se recuperado de lesão e, portanto, foi poupado.
- Na verdade, ele ficou três dias nessa semana no departamento médico, por conta de uma pancada no jogo contra o Santos. Como jogamos com dois zagueiros e o Léo ficou no banco, e ele (Welington) ficou três dias sem treinar, eu preferi trazer o Léo, que poderia fazer essa função. Mas Welington deve estar com nós no próximo jogo - explicou o treinador.
Com Reinaldo retomando a titularidade no São Paulo, a briga pela lateral esquerda são-paulina, que parecia estar chegando a uma decisão, se intensificou e deve ter novos capítulos nas próximas rodadas.
O próximo jogo do São Paulo é no próximo domingo (31), no Morumbi, às 18h15, contra o Internacional, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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